İran Devrim Muhafızları, İran'da gerçekleşen gösterilerin ardından bu sabah yaptığı açıklamada, "İran halkı ve güvenlik güçleri yabancı düşmanlar tarafından yaratılan karışıklığa karşı galip gelmiştir" ifadesini kullandı.
08 Ocak 2018 Pazartesi19 R.Ahir 1439
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İran'dan gösterilerle ilgili flaş açıklama
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