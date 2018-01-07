08 Ocak 2018 Pazartesi19 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:51Güneş 08:22Öğle 13:17İkindi 15:38Akşam 17:59Yatsı 19:25
    • 7°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 116.638 0.99
  • Altın: 158,543 0.04
  • Dolar: 3,7341 -0.46
  • Euro: 4,4957 -0.66

KKTC sandığa gidiyor!

»
KKTC sandığa gidiyor!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), yarın erken genel seçimle sandık başına gidecek olan Kıbrıs Türk halkı, seçimlere umutlu bakıyor.
KKTC sandığa gidiyor! KKTC sandığa gidiyor! KKTC sandığa gidiyor!

KKTC'de yarın yapılacak erken genel seçimi AA muhabirine değerlendiren seçmenler, yarınki seçimden büyük beklenti içinde olduklarını dile getirdi.

Necmi Aslantürk, bu zamana kadarki seçimlerde hiçbir başarının elde edilemediğini belirterek, partilerin seçim dönemlerinde birçok vaatte bulunduğunu ancak seçimler tamamlandıktan sonra verilen vaatlerin unutulduğunu ifade etti.

Aslantürk, KKTC'yi 40 senedir 3 partinin yönettiğini, yeni kurulan partilerden ve yarınki seçimlerden umutlu olduklarını dile getirdi.

"BU SEÇİM ÇOK FARKLI"

Özcan Çiçek de sonuçların Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını dileyerek, daha öncekilerle yarınki seçimler arasında büyük farklılıklar olduğunu kaydetti. Çiçek, "Eski köklü partilerden sonra yeni bazı partiler var. Bu yeni partilerle çok büyük köklü değişiklik olacağını zannediyorum." dedi.

Türkiye'den adayı ziyarete giden turistler de seçim sonuçlarının Kıbrıs'a barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

KKTC'de yarın Cumhuriyet Meclisi'nde yer alacak 50 milletvekilinin belirleneceği erken genel seçim düzenlenecek.

Partiler, Lefkoşa'dan 16, Gazimağusa'dan 13, Girne'den 10, Güzelyurt'tan 4, Lefke'den 2 ve İskele'den 5 milletvekilliği için yarışacak. Ülke genelinde yüzde 5 seçim barajını aşan partiler ile adaylar, oy oranlarına göre Meclis'te temsil edilme şansı bulacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakanlıktan kritik 'taşeron' uyarısı!Bakanlıktan kritik 'taşeron' uyarısı!Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uyarıda bulundu: "Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak’tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır."
CHP’nin 3 il kongresinde de ortalık fena karıştı!CHP’nin 3 il kongresinde de ortalık fena karıştı!CHP’nin İzmir, Aydın ve Kırşehir il kongrelerinde olaylar çıktı.
Tartışma başladı: Nikah öncesi zorunlu olsun!Tartışma başladı: Nikah öncesi zorunlu olsun!Diyarbakır’daki HIV skandalıyla gündeme gelen nikâh öncesi zorunlu testler, 88 yıllık yasaya göre yapılıyor. Yasada HIV ve Hepatit B-C testleri zorunlu değil
Fransa’dan 5 bin 700 ton karkas et ithal edilecekFransa’dan 5 bin 700 ton karkas et ithal edilecekTürkiye, 2017’de Fransa’dan Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla 3 bin ton karkas et ithal etti. Bu yıl ihtiyaç çerçevesinde 5 bin 700 ton karkas et ithal edilecek
Uyum bekleniyorUyum bekleniyorReferandumda oylanan değişiklikler, 6 aylık yasal sürenin dolmasına rağmen adil seçim sistemi, seçim barajı gibi konular hâlâ Meclis’ten geçmedi...
Ak parti kongresinde Abdullah Gül pankartı!Ak parti kongresinde Abdullah Gül pankartı!Başbakan Binali Yıldırım'ın Nevşehir'deki konuşmasında salondaki pankart dikkat çekti. Pankartın üzerinde yer alan ifadeler, son günlerde parti içinden Abdullah Gül'e yapılan sert çıkışları hatırlattı...
  • Mustafa Kemal'den 'Kominist Parti' talimatı!07 Ocak 2018 Pazar 15:00
  • 71 kilo Eroinin sorumlusu okuldan çıktı!07 Ocak 2018 Pazar 14:30
  • Adana'da bisikletle banka soymaya çalıştılar!07 Ocak 2018 Pazar 14:00
  • KKTC sandığa gidiyor!07 Ocak 2018 Pazar 13:59
  • İran'dan gösterilerle ilgili flaş açıklama07 Ocak 2018 Pazar 13:56
  • Dünyada örneği yok! Açılışını Erdoğan yaptı07 Ocak 2018 Pazar 13:55
  • Bakanlık'tan çipli çözüm!07 Ocak 2018 Pazar 13:30
  • Annelere zam07 Ocak 2018 Pazar 13:00
  • Milli savaş uçağında yol haritası07 Ocak 2018 Pazar 12:30
  • HDP'li başkan trafik kazasında öldü!07 Ocak 2018 Pazar 12:01
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri