CHP’nin 3 il kongresinde de ortalık fena karıştı!

CHP’nin İzmir, Aydın ve Kırşehir il kongrelerinde olaylar çıktı.

CHP İzmir İl Kongresinde adaylardan Utku Gümrükçü konuşurken açılan "Kerbela şehitlerinden özür dile" pankartı açılması sonrası kavga çıktı.

Celal Atik Spor Salonu’nda yapılan CHP İzmir İl Kongresi’nde Deniz Yücel ve Utku Gümrükçü aday oldu.

"KERBELA ŞEHİTLERİNDEN ÖZÜR DİLE"

Deniz Yücel’in ardından kürsüye çıkan Utku Gümrükçü konuşma yaptığı sırada bir kişi "Utku Gümrükçü Kerbela şehitlerinden hemen şimdi özür dile" yazan bir pankart tutunca iki grup arasında kavga çıktı.

15 DAKİKA ARA VERİLDİ

Milletvekilleri arbedeyi sakinleştirmeye çalışırken, kongreye 15 dakika ara verildi. Kavganın devam etmesi halinde kongrenin iptal edileceği belirtildi.

KAYSERİ'DEKİ KIRŞEHİR KONGRESİNDE DE YUMRUKLAR KONUŞTU

CHP'nin Kırşehir 6'ncı İl Kongresi’nde kavga yaşanırken, Kayseri'de yapılan il kongresinde de gerginlik çıktı.

Kırşehir Kültür Merkezi’nde yapılan CHP Kırşehir 6'ncı İl Kongresi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın divan başkanlığını yaptığı kongrede, 70 imzalı bir liste divana sunularak il başkanlığına yeniden Yılmaz Zengin’in adaylığı istendi. 130 delegenin katılımının beklendiği kongrede bunun üzerine Hüseyin Çakmak’ın grubundakilerinin bir bölümünün Yılmaz Zengin ve ekibine küfür ettiği iddiasıyla salonda arbede çıktı. Arbede kısa sürede kavgaya dönüşünce partililer araya girdi.

Kavganın ardından Hüseyin Çakmak adaylıktan çekildiğini açıklayarak, kendisini destekleyen grupla birlikte salondan ayrıldı.Yılmaz Zengin’in tek adaylığı ile kongre devam ederken, bir açıklama yapan Zengin, olaydan duyduğu üzüntüyü vurgularken, "5 kongre yaptım ve hiçbir zaman böyle bir olay yaşanmadı. CHP kongrelerinde bu tür manzaların yaşanmaması gerekiyor. Bu bir demokrasi yarışır. Herkes aday olur. Kazanır, kaybeder. Kazansa da kaybetse de bu partiye ve partililere hizmet eder. Kazanamayacağını anlayanların kongreyi bu şekilde germesi ve olayların çıkmasına neden olması üzücüdür'' dedi.

AYDIN'DA DA ORTALIK KARIŞTI

CHP Aydın İl Olağan Genel Kurulu'nda liste tercihinin belirlendiği oylamanın demokratik olmadığı iddiası salonu karıştırdı. Tribünden inen delegelerin kürsüye yürüdüğü genel kurulda tartışma yaşandı.

Aydın’da Söke hariç diğer 16 ilçe teşkilatının üzerinde uzlaştığı Ali Çankır’ın tek aday olarak katıldığı kongrenin açılışında konuşan mevcut CHP İl Başkanı Bayram İnci, aday belirleme sürecinde yaşanan gelişmeleri kürsüden sert bir dille eleştirdi.

İnci, “2,5 yıllık Efeler İlçe Başkanlığı ve 2 yıllık Aydın İl Başkanlığı dönemlerinde hiç kimseden icazet almadan başarıyla çalışıp partimizi en üst noktaya getirdik. Bugün CHP'nin Aydın'daki oy oranı yüzde 41. Bugün aday olan arkadaşımızın yüzde 50 oy hedefine fırsat vermek için aday olmadım.

Kapalı kapılar ardında alınan ‘yoruldular’ iddialarını asla kabul etmiyorum. Örgütten sorumlu il başkan yardımcısı olmasına rağmen mazeret bildirip hiçbir toplantıya katılmayan bu arkadaşımızın bizimle paylaşmadığı projelerini merakla bekliyorum. Umarım 2019 seçimlerine daha fazla vakit ayırır. Biz parti içinde iktidar olmayı değil, partimizin iktidar olmasını benimsedik. Bundan sonra da partimin bir neferi olmaya devam edeceğim" dedi.

MEVCUT BAŞKAN PROTOKOLE OTURMADI



İl Başkanı Bayram İnci, partililerine yaptığı veda konuşmasının ardından protokole oturmayarak kongreyi seyircilerin arasından takip etti. Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt başkanlığında oluşturulan divan heyeti, CHP tüzüğünde ‘çarşaf’ liste ibaresi yer almasına rağmen ‘blok’ listeyle seçime gidilmesi yönünde gelen önergeyi oylamaya sundu.

Bozkurt’un birkaç saniye içerisinde oylamayı tamamlayarak 'blok' liste ile seçime gidileceğini açıklamasının ardından salon bir anda karıştı. Oylamanın oldu bittiye getirildiğini iddia eden delegeler, ''Oylama, oylama'' sloganlarıyla Divan Başkanı Bozkurt’tan yeni oylama yapmasını istedi. Oylama yapılmayacağının açıklanması üzerine yükselen tansiyonda tribünden bastonunu sallayan bir delege, ''Divan Başkanı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bunu istemiyor. Genel Başkana saygı duy'' diyerek divana tepki gösterdi.

TEPKİLER GERİ ADIM ATTIRDI

Tribünden inen delegelerin kürsüye yürüdüğü genel kurulda yaşanan tartışmalar uzun süre gerilime neden oldu. Tartışmaların alevlenmesi üzerine protokol üyeleri salondan ayrıldı. Blok listenin divanın tercihi olmadığını, yapılan oylamada hiç kimsenin karşı oy kullanmaması üzerine önergenin kabul edildiğini öne sürerek kendisini savunmaya çalışan Hüsnü Bozkurt, gelen tepkiler üzerine geri adım atarak yeniden oylama yapılacağını duyurdu. Salonun ortasında ve kürsüde yaşanan gerilim, 637 delegenin tek tek kürsüye gelerek tercihlerini belirtmesiyle sona erdi.

Başkan adayı Ali Çankır ise yaşananları endişeli gözlerle izledi. İsimlerin kürsüye davet edilmesi nedeniyle saatler süren oylamanın sonunda blok listeye 377, çarşaf listeye ise 161 oy çıktı. Blok listeyle yapılan seçimlere Çankır başkanlığındaki tek listeyle gidildi.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılan genel kurula Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özajcan, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.