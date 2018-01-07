Barcelona'dan devre arasında ayrılacak olan Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor.
Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
TRT Spor'da yer alan son dakika haberine göre; milli futbolcu Arsa Turan, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile büyük oranda anlaştı.
08 Ocak 2018 Pazartesi19 R.Ahir 1439
- Sudan'dan ABD'ye 'kaygı duyulan ülkeler' cevabıKKTC seçimlerinden ilk sonuçlar!Suudi uçağı düştü! 'Biz düşürdük'Alman devlerinin Türkiye yarışıİdlib'de art arda patlamalarTutuklandı mı?Irak parlamentosundan Kudüs kararı!'ABD'yi durduralım' çağrısıArda Süper Lig'e doğru!Bakanlıktan kritik 'taşeron' uyarısı!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:51 Güneş 08:22 Öğle 13:17 İkindi 15:38 Akşam 17:59 Yatsı 19:25
- 7°C Adana
- 6°C Adıyaman
- -2°C Afyon
- -7°C Ağrı
- 1°C Amasya
- -2°C Ankara
- 7°C Antalya
- 2°C Artvin
- 9°C Aydın
- 4°C Balıkesir
- BIST: 116.638 0.99
- Altın: 158,543 0.04
- Dolar: 3,7341 -0.46
- Euro: 4,4957 -0.66
Arda Süper Lig'e doğru!
Barcelona'dan devre arasında ayrılacak olan Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Arda Süper Lig'e doğru!Barcelona'dan ayrılması beklenen Arda Turan, Medipol Başakşehir ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Yılda 38 milyon euro kazanırken transfer oldu!Arjantinli yıldız futbolcu Carlos Tevez, Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Shenhua'dan ayrılarak eski kulübü Boca Juniors'a döndü.
Fatih Terim'e çok ağır sözler!Eski milli futbolcu Oğuz Çetin, bir dönem Milli Takım'da yardımcılığını yaptığı Fatih Terim için sert ifadeler kulandı.
Giuliano'dan şampiyonuk yorumuFenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano de Paula, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının, her takımın kazanabileceği duruma geldiğini söyledi.
Medel rahat oynadığı pozisyonu söyledi!Beşiktaş’ın Şili’li yıldızı Gary Medel, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Mezarlıkta kıble şaşkınlığı
- İzleyenler korkudan ne yapacağını şaşırıyor
- 'Ayla'nın babası için anlamlı hareket!
- Korkunç olay! Aracında donarak öldoü
- Kasaplık yapan genç kız ilgi odağı oldu!
- Komandolar eksi 7 derecede terörist arıyor
- Minik metin ilik bekliyor!
- Balayı için Kapadokya da listede!
- Abdülhamid Kudüs'te toprak isteyen Herzl'a böyle cevap verdi
- Kan dondurmuştu! Yeni gelişme...
- Sosyal medya bu olayı konuşuyor!
- Akılalmaz olay: Öz kardeşini dolandırdı!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.