Ahmedinejad'ın avukatı Adil Haydari, İran'ın yarı resmi İLNA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Ahmedinejad'ın tutuklandığına dair çıkan haberlerin gerçek olmadığını ifade etti.
08 Ocak 2018 Pazartesi19 R.Ahir 1439
- Sudan'dan ABD'ye 'kaygı duyulan ülkeler' cevabıKKTC seçimlerinden ilk sonuçlar!Suudi uçağı düştü! 'Biz düşürdük'Alman devlerinin Türkiye yarışıİdlib'de art arda patlamalarTutuklandı mı?Irak parlamentosundan Kudüs kararı!'ABD'yi durduralım' çağrısıArda Süper Lig'e doğru!Bakanlıktan kritik 'taşeron' uyarısı!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:51 Güneş 08:22 Öğle 13:17 İkindi 15:38 Akşam 17:59 Yatsı 19:25
- 7°C Adana
- 6°C Adıyaman
- -2°C Afyon
- -7°C Ağrı
- 1°C Amasya
- -2°C Ankara
- 7°C Antalya
- 2°C Artvin
- 9°C Aydın
- 4°C Balıkesir
- BIST: 116.638 0.99
- Altın: 158,543 0.04
- Dolar: 3,7341 -0.46
- Euro: 4,4957 -0.66
Tutuklandı mı?
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sudan'dan ABD'ye 'kaygı duyulan ülkeler' cevabıSudan hükümetinden, ABD'nin ülkeyi Uluslararası Dini Özgürlükler Yasası çerçevesinde, 'Özellikle kaygı duyulan ülkeler' listesine eklemesinden derin üzüntü duyulduğu bildirildi.
KKTC seçimlerinden ilk sonuçlar!KKTC'de resmi olmayan ilk sonuçlara göre erken genel seçimlerin galibi Ulusal birlik Partisi oldu.
Suudi uçağı düştü! 'Biz düşürdük'Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri teknik arıza nedeniyle Yemen'in Sa'dah kentinde koalisyona ait uçağın düştüğünü açıkladı.
İdlib'de art arda patlamalarSuriye'nin İdlib kentinde meydana gelen 4 ayrı patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti, 70'in üzerinde kişi yaralandı.
Tutuklandı mı?İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın avukatı müvekkilinin tutuklandığı iddialarının doğru olmadığını söyledi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Mezarlıkta kıble şaşkınlığı
- İzleyenler korkudan ne yapacağını şaşırıyor
- 'Ayla'nın babası için anlamlı hareket!
- Korkunç olay! Aracında donarak öldoü
- Kasaplık yapan genç kız ilgi odağı oldu!
- Komandolar eksi 7 derecede terörist arıyor
- Minik metin ilik bekliyor!
- Balayı için Kapadokya da listede!
- Abdülhamid Kudüs'te toprak isteyen Herzl'a böyle cevap verdi
- Kan dondurmuştu! Yeni gelişme...
- Sosyal medya bu olayı konuşuyor!
- Akılalmaz olay: Öz kardeşini dolandırdı!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.