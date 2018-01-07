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Alman devlerinin Türkiye yarışı

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Alman devlerinin Türkiye yarışı
Lüks araç segmentinde 2017 yılında en fazla satılan model 7 bin 964 ile BMW'nin 5 serisi oldu. Bu modeli, 6 bin 39 ile Mercedes-Benz E serisi ve 2 bin 674 ile Audi A6 takip etti.
Alman devlerinin Türkiye yarışı Alman devlerinin Türkiye yarışı Alman devlerinin Türkiye yarışı

Ultra lüks (F segmenti) araç pazarı, döviz kurlarındaki yükseliş ve ÖTV düzenlemesinin etkisiyle daralmaya devam ederken, geçen yıl F segmentindeki araç satışı 2016'ya göre yüzde 15,3 azalarak 4 bin 270'e geriledi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgilere göre, tamamına yakını 2000 cc'nin üstünde olan lüks ve ultra lüks araç satışları, 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,3 azalarak 26 bin 969 oldu. 2016'da E ve F segmentlerinde 27 bin 599 araç satılmıştı.

BMW 5 SERİSİ VE BMW X5 EN ÇOK SATAN MODELLER

Lüks araç segmentinde 2017 yılında en fazla satılan model 7 bin 964 ile BMW'nin 5 serisi oldu. Bu modeli, 6 bin 39 ile Mercedes-Benz E serisi ve 2 bin 674 ile Audi A6 takip etti.

Söz konusu dönemde ultra lüks segmentinde BMW X5 modeli 767 satışla lider olurken, BMW X5'i 606 araçla Volvo'nun XC 90 modeli, 550 araçla Land Rover'ın Range Rover Sport modeli ve 357 araçla Mercedes-Benz S serisi takip etti. Söz konusu segmentte Alfa Romeo'nun 4C modeli, Audi'nin R8 modeli ve Honda'nın NSX modelinden sadece bir tane satıldı.

Türkiye'ye sunduğu araçların tamamı F segmenti ultra lüks araçlardan oluşan Aston Martin, geçen yıl 25 otomobil sattı. Bunların 17'si DB11, 3'ü Vantage, 3'ü Rapide ve 2'si Vanquish modelleri oldu. Geçen yıl Bentley 16, Ferrari 16, Lamborghini 7 ve Maserati 76 araç sattı.

Otomobil satışlarına E ve F segmenti toplamı açısından bakıldığında 670 Porsche, 283 Jaguar, 258 Jeep, 167 Subaru, 98 Toyota, 63 Volkswagen, 48 Ford, 45 Lexus, 29 Ssangyong, 15 Seat, 5 Alfa Romeo, 5 Hyundai ve 4 Mitsubishi satıldı.

LÜKS VE ULTRA LÜKS ARAÇTA LİDER BMW

Lüks ve ultra lüks segmenti toplamında geçen yıl en fazla satış yapan marka 9 bin 408 ile BMW oldu. Bu markayı 8 bin 264 ile Mercedes-Benz, 3 bin 467 ile Audi, 2 bin 119 ile Volvo ve bin 879 ile Land Rover takip etti.

2016 yılında lüks ve ultra lüks segmentlerde 9 bin 318 BMW, 8 bin 488 Mercedes-Benz, 3 bin 501 Audi ve 2 bin 108 Land Rover satılmıştı.

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