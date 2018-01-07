Suudi uçağı düştü! 'Biz düşürdük'

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri teknik arıza nedeniyle Yemen'in Sa'dah kentinde koalisyona ait uçağın düştüğünü açıkladı. Ancak Husi militanları ise uçağın kendilerinin düşürdüğünü iddia etti.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Koalisyon, Yemen'deki görevini bitirmek üzereyken dönüş yolunda düştüğünü belirterek, "Arap Koalisyonu ve Yemen ordusuna bağlı kara ve hava kuvvetleri, uçağın düştüğü bölgede pilotları kurtarmak için operasyon düzenlendi" açıklamasını yaptı.
PİLOTLAR KURTARILDI
Kara ve hava kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak kurtarma operasyonu sonucu pilotların olay yerinden tahliye edilerek Suudi Arabistan'a getirildiği kaydedildi.