KKTC seçimlerinden ilk sonuçlar!

KKTC'de resmi olmayan ilk sonuçlara göre erken genel seçimlerin galibi Ulusal birlik Partisi oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek amacıyla düzenlenen erken genel seçimde ilk sonuçlar açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde 52,16’sı açıldı.

Ulusal Birlik Partisi, geçerli oyların yüzde 36,37'sini alarak en yakın rakibine 15 puan fark attı ve birinci parti oldu.

Onu yüzde 21,59 ile Cumhuriyetçi Türk Partisi ve yüzde 17 ile Halkın Partisi takip etti.

İlk üç partinin ardından yüzde beşlik ülke barajını geçerek mecliste temsil edilmeye hak kazanan diğer üç partinin aldıkları oy oranları ise şöyle:

Toplumcu Demokrasi Partisi yüzde 8,44, Demokrat Parti yüzde 8 ve Yeniden Doğuş Partisi ise yüzde 6,19.

Toplumcu Kurtuluş Partisi yüzde 2,43, Milliyetçi Demokrasi Partisi ise binde bir oy alarak barajı geçemedi.

Kalan sandıkların açılmasının ardından çok büyük bir değişiklik olmazsa ,Cumhuriyet Meclisindeki 50 sandalye şu şekilde dağılacak:

Ulusal Birlik Partisi 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi 12, Halkın Partisi 9, Toplumcu Demokrasi Partisi 3, Demokrat Parti 3 ve Yeniden Doğuş Partisi ise 2 milletvekili çıkarmış olacak.