08 Ocak 2018 Pazartesi21 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:51Güneş 08:22Öğle 13:17İkindi 15:38Akşam 17:59Yatsı 19:25
    • 16°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 117.342 0.60
  • Altın: 158,779 0.19
  • Dolar: 3,7486 0.39
  • Euro: 4,4957 0.00

Dehşetin detayları! Annesinin ayaklarını öptü ve..

»
Üç komşusu ile Kalaşnikof tüfek yerine av tüfeği getiren arkadaşını öldüren Cem Küççüktürk’ün, katliam öncesi annesinin ayaklarını öperek helallik istediği ortaya çıktı.
Dehşetin detayları! Annesinin ayaklarını öptü ve..
Dehşetin detayları! Annesinin ayaklarını öptü ve.. Dehşetin detayları! Annesinin ayaklarını öptü ve.. Dehşetin detayları! Annesinin ayaklarını öptü ve..

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Cem Küççüktürk'ün 4 komşusu ve bir arkadaşını öldürdüğü katliamın ayrıntıları ortaya çıktı. Ereğli'de, 48 yaşındaki Cem Küççüktürk, annesi Sevim Küççüktürk'ün de yaşadığı apartman sakinlerinin, binanın yıkılıp yeniden yapılması için anlaştığı müteahhitlik firmasının ofisini basarak, apartmanda oturanlardan İbrahim Gök (80), İsmail Kurtsal (65) Şaban Kurtsal'ı (57) öldürmüştü. Ağır yaralanan Müslüm Gök de (53) dün hastanede hayatını kaybetti. Küççüktürk, baskın öncesinde de Kalaşnikof yerine av tüfeği getiren arkadaşı Savaş Kaynak'ı da öldürüp kuyuya atmıştı. Olaydan sonrasında kendisini cep telefonundan arayarak nerede olduğunu soran polise "Siz gelmeyin, ben teslim olmaya geliyorum" diyen Küççüktürk, bütün komşularının müteahhitlik firmasıyla anlaşarak taşındığını ve annesine evi boşaltması için baskı yaptığını anlattı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Olay anı ofisin karşısında oturan bir kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüphelinin elinde tüfekle koşar adımlarla ofisten ayrılması dikkat çekti.

'ÖNCE ANNEME GİTTİM'

Bunun üzerine katliam planı yaptığını ve arkadaşı Savaş Kaynak'a, kendisine Kalaşnikof tüfek getirmesi için 10 bin lira verdiğini söyleyen Küççüktürk, "Kalaşnikof yerine 3 av tüfeği getirdi. Onlardan da biri bozuk çıktı. Ben de bu duruma çok sinirlendim. Müteahhidin ofisinde yıkım kararının alınması için toplantı yapılacağını öğrenince, annemin evine gittim. İlk evliliğimden olan oğlum da annemle birlikte kalıyordu. Annemin önce ellerini sonra da ayaklarını öptüm. Ondan hiçbir şey yokmuş gibi helallik istedim. Daha sonra evime giderek kızımı öpüp kokladım. Sabah Savaş Kaynak'ı öldürüp cesedini kuyuya attıktan sonra ofise gittim. Öldürmeyi planladığım kişiler yoktu. Ordan ayrılıp bir süre sonra döndüm. Bu kez, öldürmek istediğim kişiler de gelmişti. Onları hedef alarak ateş ettim" dedi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri ve vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüleri inceleyen polis, 2 av tüfeğini omzuna asarak araçtan inen zanlının ofisin önüne geldiği sırada kapı önünde duran tanıdığı 3 kişiye "Canınızı seviyorsanız buradan gidin" dediğini belirledi. Zanlının ayrıca öldürmek istediği kişiler arasında olan ve tuvalete saklanan bir kişiyi de orada vurduğu belirlendi. Zanlı Küççüktürk, adliyeye sevk edildi.

Ulu Cami'de İbrahim Gök ve Savaş Kaynak dün öğlen, Şaban ve ağabeyi İsmail Kurtsal ise ikindi namazının ardından toprağa verildi. Dün akşam vefat eden Müslüm Gök'ün cenazesi de ailesine teslim edildi.

Zanlının, olaydan 10 gün önce sosyal medyada "Az kaldı. Analar neler doğururmuş göreceğiz" diye yazdığı belirlendi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yunanistan'da darbeci askerler için flaş karar!Yunanistan'da darbeci askerler için flaş karar!Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan’a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı'nın iltica talebiyle ilgili yeni bir karar aldı.
Bakan açıkladı! 10 bin subay ve astsubay alınacakBakan açıkladı! 10 bin subay ve astsubay alınacakMilli Savunma Bakanı Canikli, "2018 yılında toplam bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır." dedi.
3 akademisyen için yakalama kararı3 akademisyen için yakalama kararıGaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "akademisyen yapılanması"na yönelik davada, tahliye edilen 3 akademisyen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Mahkemeden çarpıcı MİT kararıMahkemeden çarpıcı MİT kararıMahkeme, MİT’in, kanunla verilmiş icrai görevlerinin bulunması karşısında,tespitinin hukuken geçerli olan delil niteliğinde olduğunu kaydetti.
Yasak ilan edildi! Dev operasyon başlıyor...Yasak ilan edildi! Dev operasyon başlıyor...Bitlis ve Şırnak'ta bazı bölgelerde terör örgütüne yapılacak operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.
Türk düşmanı Cem Almanya siyasetinden siliniyorTürk düşmanı Cem Almanya siyasetinden siliniyor10 yıldır Almanya'da Türkiye düşmanlığı yaparak adından söz ettiren Yeşiller partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, siyasetten siliniyor.
  • Bakanlık açıkladı: 1 haftada 17 terörist...08 Ocak 2018 Pazartesi 11:14
  • Dehşetin detayları! Annesinin ayaklarını öptü ve..08 Ocak 2018 Pazartesi 10:40
  • Korgeneral açıkladı: F-16'lar sınırda UFO kovaladı08 Ocak 2018 Pazartesi 10:29
  • 55 vekil hakkında 510 fezleke08 Ocak 2018 Pazartesi 10:12
  • Bakan'dan önemli 'kısa dönem askerlik' açıklaması08 Ocak 2018 Pazartesi 10:09
  • Özel hastanede skandal olay! Böylesi görülmedi08 Ocak 2018 Pazartesi 10:00
  • Yargıda neler oluyor? Tüm muhafazakarlara FETÖ'ymüş gibi muamele edenler var...08 Ocak 2018 Pazartesi 09:44
  • Meclis'teki raporda ortaya çıktı! 7 bonuslu kaçış08 Ocak 2018 Pazartesi 09:40
  • PKK'da yaprak dökümü! General firar etti08 Ocak 2018 Pazartesi 09:36
  • AB'den açıklama: Eğer Türkiye isterse...08 Ocak 2018 Pazartesi 09:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri