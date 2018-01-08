Osmanlıspor'dan ayrılan Josue'nin yeni adresi

Osmanlıspor'dan ayrılan ve bonservisi elinden olan Portekizli futbolcu Josue için Sivasspor ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Sol bek için Latovlevici transferinin resmiyet kazanmasını bekleyen Sivasspor, asıl bombayı 10 numara pozisyonunda patlatmayı hedefliyor. Devre arasında ligi tanımayan bir oyuncu almak istemeyen Kırmızı-Beyazlılar, Josue'yi listesine aldı.

Osmanlıspor'da teknik direktör İrfan Buz'un takımda düşünmediği için yollar ayrılan Portekizli ofansif orta saha oyuncusunun menajeri Antalya'ya çağrıldı. Başkan Mecnun Otyakmaz'ın bu konuda bizzat görüşmeler yapacağı öğrenildi. Teknik direktör Samet Aybaba'nın kesin olarak takıma kazandırmak istediği futbolcunun da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istemesi transferin kolay olacağının bir göstergesi. Başkent ekibinde bu sezon 10 maça çıkan Josue skora katkı yapamamıştı.

Lato ve Zeki'de son dakika

Hem sol beke hem de sağ beke kaliteli birer takviye yapmak isteyen Yiğidolar, Latovlevici konusunda geri sayımda. Rumen sol bek için Galatasaray'la el sıkışan Sivas, oyuncunun alacağı ücret konusunda pazarlıklarını sürdürüyor.

Transferin bir iki güne kadar bitmesine kesin gözle bakılıyor. Sağ bek için gündeme gelen Zeki için ise İstanbulspor'la görüşmelerin devam ettiği gelen haberler arasında.