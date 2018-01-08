Sanayi üretimi açıklandı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %7 arttı. Arındırılmamış veri yıllık 6,9 arttı. Foreks anketinde beklenti, arındırılmış veride %4,9, arındırılmamış veride ise %5,8 seviyesindeydi.

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi aylık %0,3 artarken, arındırılmamış veri aylık 0,5 düşüş kaydetti.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde 2017 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9, imalat sanayi sektörü endeksi %7,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,2 artarken imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,8 arttı.