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Gazze'deki elektrik kesintisinde geri adım

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Gazze'deki elektrik kesintisinde geri adım
İsrail hükümeti, Gazze'de kesintiye gittiği 50 megavatlık elektrik arzına yeniden başlama kararı aldı.
Gazze'deki elektrik kesintisinde geri adım Gazze'deki elektrik kesintisinde geri adım Gazze'deki elektrik kesintisinde geri adım

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Enerji Bakanı Yuval Steinitz, kesintiye gidilen miktarın (50 megavat) arzının yeniden başlatılması talimatını verdi." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kararın Filistin yönetiminin ödeme yapmayı kabul etmesinin ardından alındığı belirtildi.

Filistin yönetimi, dün yaptığı açıklamada, İsrail tarafının, kesintiye gidilen 50 megavatlık elektriğin arzına yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Filistin yönetiminin İsrail'den alınan elektrik için tahsis edilen aylık ödenekte yüzde 30 kesintiye gitmesi üzerine İsrail, Gazze Şeridi'ne sağladığı elektrik arzını aşamalı olarak 32 megavata düşürmüştü.

İsrail ve Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin ambargosuna maruz kalan Gazze'de yaşanan elektrik krizi nedeniyle bölgeye günde sadece 4 saat elektrik verilir hale gelinmişti.

Abbas, söz konusu uygulamaların Hamas'ı mevcut ayrılığı sonlandırmaya, İdari Komite'yi lağvetmeye ve Gazze Şeridi'nin yönetimini Ulusal Uzlaşı Hükümeti'ne teslim etmeye zorlamayı amaçladığını savunmuştu.

Hamas ve Fetih heyetleri Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Hamas, Gazze'deki sınır kapılarını 1 Kasım'da Filistin yönetimine devretmişti.

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