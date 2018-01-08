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Bakanlık açıkladı: 1 haftada 17 terörist...

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Bakanlık açıkladı: 1 haftada 17 terörist...
İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele operasyonlarında son 1 haftada 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık açıkladı: 1 haftada 17 terörist... Bakanlık açıkladı: 1 haftada 17 terörist... Bakanlık açıkladı: 1 haftada 17 terörist...

İçişleri Bakanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca 729 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 643 terör (PKK/KCK 112, DEAŞ 46, FETÖ/PDY 467, aşırı sol 18), 2 bin 344 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 101 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3 bin 88 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda, son bir haftada yurt içinde toplam 17 (11 sağ, 6 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan kış operasyonları neticesinde, 9 ilde (Batman-4, Diyarbakır-3, Erzincan-6, Mardin-1, Tunceli-4, Bitlis-10, Iğdır-1, Muş-1, Bingöl-2) 32 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirildi. 9’u ağır ve uzun namlulu (1 uçaksavar, 1 makineli tüfek, 2 AT-4 füze, 1 roketatar, 3 kalaşnikof, 1 G-3) toplam 16 silah, 864 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 8 el bombası, 3 bin 451 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 9 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 77 ilde gerçekleştirilen bin 747 operasyonda, piyasa değeri 33 milyon 874 bin 490 TL olan, 3 bin 212 kilogram esrar, 516 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 1 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 1 kilogram metamfetamin, 9 bin 759 adet uyuşturucu hap, bin 234 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca piyasa değeri 5 milyon 138 bin 740 TL olan, 714 bin 620 adet kaçak sigara, 27 bin 280 litre akaryakıt ele geçirildi.Bu operasyonlar kapsamında 2 bin 344 kişi gözaltına alındı.Ayrıca, sokak satıcılarına yönelik olarak okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 504 şüpheli gözaltına alındı ve 71 kilogram uyuşturucu madde ile 7 bin 568 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 868 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 323 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

442’si denizlerde olmak üzere 3 bin 7 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 101 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. 

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