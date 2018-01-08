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Yeni model için Erdoğan devreye girdi

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Türkiye ile Fransa arasında daha önce diplomatik krizi neden olan Renault Clio modeli için Erdoğan devreye girdi.
Yeni model için Erdoğan devreye girdi
Yeni model için Erdoğan devreye girdi Yeni model için Erdoğan devreye girdi Yeni model için Erdoğan devreye girdi

Üretim yeri 2010-11 yıllarında Türkiye ile Fransa arasında diplomatik kriz çıkartan Renault Clio modeli, tam da geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un görüşmesi esnasında yeniden gündeme geldi.

2010 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin Bursa yerine Fransa’da üretilmesini istediği, ancak yapılan uzun görüşmeler sonrasında 2012 yılından itibaren büyük kısmının Bursa, bir kısmının ise Fransa’da üretilmesine karar verilen Clio 4, bu yıl sonunda tamamen yenileniyor.

SON SÖZÜ O SÖYLEYECEK

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre; Eylül ayında Paris otomobil fuarında sergileneceği, 2018 yılı sonunda ise satışa sunulacağı belli olan yeni Clio’nun nerede üretileceğine ilişkin son sözü ise Renault yönetimi ile görüşecek Cumhurbaşkanı Macron söyleyecek.

SARKOZY GİBİ YAPMAYACAK

Bugün Türkiye’nin en çok üretilen ve satılan modellerinin başında gelen Clio’nun 5’inci jenarasyonu maliyet avantajı nedeniyle yine Bursa’da üretileceği, Macron’un Sarkozy gibi baskı yapmayacağı gelen haberler arasında.

BASKIYLA FLINS’E DE VERİLDİ

2010 yılında Fransa’da Renault’un yeni ‘Clio 4’ modelini tümüyle Bursa’da üretme kararını almasıyla büyük bir kriz patlak vermiş, devreye dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy girmişti. Sarkozy, o dönem Renault yöneticileriyle Elysee Sarayı’na çağırarak görüşmüş, üretimin Fransa’da kalması için baskı yapmıştı.

Renault’un yüzde 15 hissesine de sahip olan Fransız devleti rahatsızdı. Çünkü 2009 yılında küresel kriz nedeniyle montaj tesislerini Fransa’da tutma sözü karşılığında Renault’ya 3 milyar Euro tutarında yardım sağlamıştı.

Ama buna rağmen Renault ve Başkanı Carlos Ghosn maliyetleri yüzde 10 azalttığı için ‘Clio 4’ modelini Fransa’daki Flins tesislerinde değil, tümüyle Bursa’da üretme kararını duyurmuştu. İşte bu ortalığı karıştırmıştı. Sonuçta Sarkozy ve hükümetin baskılara dayanamayan Renault, Clio 4 üretiminin bir kısmını yine Flins fabrikasına vermeyi kabul etmiş ancak her şeye rağmen büyük bölümü yani 3’te 2’si Bursa’da kalmıştı.İngiliz Autoexpress isimli haber sitesi yeni Clio’nun olası fotoğrafına yer verip tasarım anlamında mevcut modelden çok uzak olmayacağını, en büyük farkının yeni Megane ve Talisman gibi C şeklinde ön farları olacağını iddia etti.

HÜRRİYET

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