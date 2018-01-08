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Van'da korkunç olay!

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Van'da korkunç olay!
Türkiye'ye yasadışı yollarla girdiği tahmin edilen 2 kişi donarak öldü. Cesetlerin vahşi hayvanların saldırısına uğradığı belirlendi.
Van'da korkunç olay! Van'da korkunç olay! Van'da korkunç olay!

Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tahmin edilen 2 şahsın donarak öldüğü belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, İran-Türkiye sınırının sıfır noktasında devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özpınar Mahallesi kırsalında 2 erkek cesedi buldu. İlk belirlemelere göre donarak öldüğü sanılan 2 kişinin üzerinde arama yapıldı.

Tanınmaz halde oldukları ve vahşi hayvanların saldırısına uğradıkları tespit edilen cesetler, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı

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