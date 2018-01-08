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Abdullah Avcı, Arda'yı açıkladı! 'Bu transfer...'

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Abdullah Avcı, Arda'yı açıkladı! 'Bu transfer...'
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transferinin gerçekleşmesi halinde Arda Turan'ın takıma büyük güç katacağına inandığını söyledi.
Abdullah Avcı, Arda'yı açıkladı! 'Bu transfer...' Abdullah Avcı, Arda'yı açıkladı! 'Bu transfer...' Abdullah Avcı, Arda'yı açıkladı! 'Bu transfer...'

Abdullah Avcı, turuncu-lacivertli ekibin ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Arda gibi oyuncuyu kim istemez ama şu an Barcelona'nın oyuncusu. Arda'nın kariyer planlamasında ona nasıl yardımcı olacaksak orada yer alırız. Bazen bu bir fikirdir, bazen de bulunduğun ortamı açmaktır." dedi.

Avcı, Arda ile Galatasaray altyapısında antrenörlük yaptığı 2003 yılından bu yana iletişiminin sürdüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Arda ile bu konuyu konuştum. Başkanı da beni de Emre'yi de arayabilen biri. Yılbaşından önce konuştuk, Arda'ya 'Bu kapı sana her zaman açık' dedim. Bunun kararını o verecek. Biz her zaman yanında olduğumuzu belli etmek için bunu söyledik. Benim ailenin büyük oğlu gibidir. Sonucu zaman gösterecek. Türk futboluna önemli katkılar sağlamış ve sağlayacak, bıraktığında da sağlamaya devam edecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Arda'yı ister misin? Evet ben de isterim. Herkes ister ama bu işin mali yönü ve Barcelona tarafı var. Yanlış bilmiyorsam 2,5 yıl daha kontratı var. Başakşehir'in olduğu kadar Arda Turan'ın maliyetleri de benim ve kulübümüz için önemlidir."

Deneyimli teknik adam, "Arda Turan transferi kulüp içindeki dengeleri bozabilir mi?"sorusuna ise, "Baktığınız zaman kulübümüze çok önemli oyuncular gelip gittiler. Performansları da hep en üst düzeyde oldu. Bence aile ortamının olduğu bir yerde Arda'nın performansının son derece iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü burada Adebayor, Emre ve Clichy gibi dünya çapında isimler var. Eğer bu transfer gerçekleşirse Arda sistemimizdeki önemli parçalardan biri olur." yanıtını verdi.

"Bu sene itibarıyla şampiyonluğa oynuyoruz"

Süper Lig'de son 1,5 senede en fazla puan toplayan takım olduklarının altını çizen Abdullah Avcı, artık hedeflerinin şampiyonluk olduğunu rahat bir şekilde açıklayabildiklerini dile getirdi.

Avcı, geçtiğimiz sezonun ortasından bu yana oyun ve oyuncu kalitelerini arttırdıklarını aktararak, şunları ifade etti:

"Liderlik, öz güven ve ileriye daha sağlıklı bakabilmek adına güzel bir şey. ilk yarıyı lider bitirmeyi bekliyordum. Geçen sene bizim için çok önemli bir deneyim oldu. Geçtiğimiz yıl şampiyonluk hedefinin bana ve oyunculara yük olacağını düşündük ama bilinçaltında bu hedef vardı, 33 hafta bunu sürdürdük. Bu sene de hedefi açıkladık. Bu sene itibarıyla şampiyonluğa oynuyoruz. Rekabetin çok fazla olacağı 17 maç daha var. Şampiyonluklar yaşamış köklü kulüplerin önünde olmak harika bir duygu."

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, şampiyonluk yarışı hakkında ise, "Üç büyük takım bu işin içinde olacak. Trabzonspor ciddi anlamda bu iş için adım atıyor. Bizi, deneyimli oyuncular bu yarışın içinde tutuyor. Başka bir takımın bu yarışın içine girebilmesi kolay değil. Yarışın içinde çok takımın olması kaliteyi ve rekabeti getirecektir. Enteresan puan kayıpları olabilir ve belki puan ortalamaları yüksek olmayacak. Bunu zaman gösterecek. Az hata yapan, akıllı olan ve sakin kalan yarışta bir adım öne geçecektir. Göztepe ve Kayserispor de puan olarak bu işin içinde."değerlendirmesinde bulundu.

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