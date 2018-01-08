08 Ocak 2018 Pazartesi21 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:51Güneş 08:22Öğle 13:17İkindi 15:38Akşam 17:59Yatsı 19:25
    • 13°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 117.427 0.68
  • Altın: 158,942 0.29
  • Dolar: 3,7549 0.56
  • Euro: 4,5016 0.13

'En çok Gomis'e karşı zorlandım...'

»
'En çok Gomis'e karşı zorlandım...'
Numan, başkent temsilcisinin ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı kampta AA muhabirinin sorularını cevapladı.
'En çok Gomis'e karşı zorlandım...' 'En çok Gomis'e karşı zorlandım...' 'En çok Gomis'e karşı zorlandım...'

Deneyimli stoper, Süper Lig'de en çok zorlandığı forvet oyuncusuyla  ilgili soruyu, "Ligde bu sezon takımlar iyi transferler yaptı. Bafetimbi Gomis,  Vagner Love ve Burak Yılmaz gibi önemli golcüler var. Gomis oldukça iyi bir  oyuncu. En çok Gomis'e karşı zorlandım." şeklinde yanıtladı.
 
İlk yarıya çok kötü başladıklarını belirten 33 yaşındaki futbolcu,  "İlk 6 maçta 1 puan aldık. Ardından teknik direktör değişikliği oldu. İrfan Buz  geldikten sonra iç sahada kazanmaya başladık. Bu, bizim için olumlu oldu. İç  sahadaki maçlarımızın önemi arttı. İlk yarının sonunu iyi geçirdiğimizi  düşünüyorum. 17 puan aldık. Devre arasına avantajlı girdik." ifadelerini  kullandı.
 
Devre arasında takıma yeni oyuncular alındığını aktaran Numan,  "Kaliteli ve iyi transferler yapıldı. Bu, konsantrasyonumuzu da artırıyor.  Takımda gayet iyi bir hava var. İkinci yarıda daha iyi bir Osmanlıspor  izlettireceğiz." diye konuştu.
 
"Cenk'in transferi ödül oldu"
 
Numan Çürüksu, Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun'un, bonuslar  hariç 22 milyon avro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Everton'a  transfer olarak hak ettiği ödülü aldığını ifade etti.
 
Cenk'in Avrupa'ya transfer olmasından mutluluk duyduğunu dile getiren  Numan, "Cenk Tosun kardeşimizin çıkış yaparak başarı elde etmesi çok güzel.  Cenk'in transferi kendisine ödül oldu. Ona başarılar diliyorum."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Süper Lig'de tartışılan mevcut yabancı oyuncu kontenjanı hakkında da  deneyimli savunmacı, "Yabancı sayısının çok fazla olduğunu düşünüyorum ama bunun  Türk futbolcularının değerini düşürdüğüne inanmıyorum. Ortada bir milli takım  gerçeği var. Bu, sistemle ilgili bir problem. Yetkililerin bu konuyu masaya  yatırarak sonuca ulaşmaları gerektiğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.
 
"Kulüpler iyi yönetilmiyor"
 
Kariyerinde Orduspor ve Kayseri Erciyesspor'da da top koşturan Numan,  Türkiye'de birçok takımın ekonomik yönden sıkıntı yaşamasına ilişkin ise şu  ifadeleri kullandı:
 
"Kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntı, iyi yönetilmediklerini  gösteriyor. Kulüplerde zaman zaman bu tür problemler olabiliyor. İyi yönetilerek  kısa sürede bu durumdan çıkabiliyorlar. Böyle bir dönem geçiren Beşiktaş'ın  durumunu görebiliyoruz. Herkes gıpta ile bakıyor. Kulüplerimiz iyi yönetilmiyor.  Orduspor, 26 yıl sonra şampiyon olarak Süper Lig'e çıkıyor ama 2 senede  birdenbire yok oluyor. İyi yönetimle kulüplerin daha iyi olacağını düşünüyorum."
 
Milli takım konusu
 
Numan Çürüksu, performansının iyi olması halinde önümüzdeki dönemde A  Milli Takım formasını giyebileceğine inandığını dile getirdi.
 
Milli takıma geçen yıl çağrılmayı beklemesine karşın bunun  gerçekleşmediğini söyleyen Numan, "Sorun değil. Yeter ki milli takım iyi olsun.  Bizim detay olduğumuzu düşünüyorum. A Milli Takım'a çağrılmam, takımımın ligdeki  durumu ve bireysel performansıma bağlı. Bunların hepsi bir araya geldiğinde bana  şans verilebileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'En çok Gomis'e karşı zorlandım...''En çok Gomis'e karşı zorlandım...'Numan, başkent temsilcisinin ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı kampta AA muhabirinin sorularını cevapladı.
Abdullah Avcı, Arda'yı açıkladı! 'Bu transfer...'Abdullah Avcı, Arda'yı açıkladı! 'Bu transfer...'Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transferinin gerçekleşmesi halinde Arda Turan'ın takıma büyük güç katacağına inandığını söyledi.
Şenol Güneş, Beşiktaş ve Milli Takım itirafıŞenol Güneş, Beşiktaş ve Milli Takım itirafıSpor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, önemli açıklamalarda ve itiraflarda bulundu.
Muammer Yıldırım'dan Sumudica yorumu!Muammer Yıldırım'dan Sumudica yorumu!Kayserispor kalecisi Muammer Yıldırım, Antalya kampında açıklamalarda bulundu.
Abdülkadir Burak'tan özür diledi! 'Beni affet'Abdülkadir Burak'tan özür diledi! 'Beni affet'İdmanda girdiği ikili mücadelede Burak Yılmaz'ın sakatlığına sebep olan Abdülkadir Ömür, "Ağabey gece gözüme uyku girmedi. Bilerek bir şey yapmadım" diyerek Burak'tan özür diledi.
Slimani için resmi açıklama! Beşiktaş'a...Slimani için resmi açıklama! Beşiktaş'a...Leicester City teknik direktörü Claude Puel, Beşiktaş'ın transfer adayları arasında yer alan Islam Slimani hakkında açıklamalarda bulundu.
  • Dünya devinden Maicon'a teklif!08 Ocak 2018 Pazartesi 11:23
  • Advocaat'ın istediği Fenerbahçeli!08 Ocak 2018 Pazartesi 11:12
  • G.Saray'a 60 milyonluk tarihi teklif!08 Ocak 2018 Pazartesi 11:02
  • Osmanlıspor'dan ayrılan Josue'nin yeni adresi08 Ocak 2018 Pazartesi 10:35
  • Fatih Terim veliahtını kendi yetiştirecek08 Ocak 2018 Pazartesi 10:10
  • Beşiktaş forvetini buldu! 3+1 yıllık anlaşma!08 Ocak 2018 Pazartesi 10:01
  • Amedsporlu Deniz Naki'ye silahlı saldırı08 Ocak 2018 Pazartesi 09:02
  • Lucescu, Bursaspor kampını ziyaret etti08 Ocak 2018 Pazartesi 08:30
  • Enes Ünal tarihe geçti!08 Ocak 2018 Pazartesi 08:10
  • Emre Morlu Celta Real'e geçit vermedi08 Ocak 2018 Pazartesi 07:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri