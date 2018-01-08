Yunanistan'da darbeci askerler için flaş karar!

Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan’a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı’nın iltica talebine Yunan hükümetinin itirazını kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı aldı.
08 Ocak 2018 Pazartesi21 R.Ahir 1439
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