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Fatih Gürsul hakkında flaş karar! CHP'de olması...

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FETÖ üye olmak suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Fatih Gürsul hakkında verilen kararın gerekçesi açıklandı.
Fatih Gürsul hakkında flaş karar! CHP'de olması...
Fatih Gürsul hakkında flaş karar! CHP'de olması... Fatih Gürsul hakkında flaş karar! CHP'de olması... Fatih Gürsul hakkında flaş karar! CHP'de olması...

Gerekçeli kararda, Gürsul'un CHP’de danışman olması cezada artırım sebebi sayıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10 sanığa "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verdiği cezanın gerekçeli kararını açıkladı.  21 sayfadan oluşan gerekçeli kararda, sanıkların Bylock'a kez kez erişim sağladıkları anlatılarak Fatih Gürsul'un cep telefonunun internet hattı üzerinden 11 Ağustos 2014 - 30 Ocak 2015 tarihleri arasında 28 bin 66 kez "ByLock"a erişim sağladığı belirtildi.

Gerekçeli kararda, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gürsul hakkında şu ifadelere yer erildi; 

Bu durum karşısında ve Yargıtay'ın gerek ilk derece mahkemesi olarak gerekse temyiz mercii olarak verdiği ve ByLock programının kullanılmasını FETÖ/PDY terör örgütüne üyelik suçu açısından kesin ve yeterli delil sayan kararları nazara alınarak sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu yönünde mahkememizde kanaat oluşmuş ve TCK'nun 314/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın üyesi olduğu terör örgütünün yapısı ve faaliyetleri, devlet yönetimini silahlı kalkışma ile ele geçirmeye yönelik nihai amacı ve bu amaç doğrultusunda silahsız sivil insanları öldürmeyi dahi göze alabilen tehlikeli yapısı nazara alınarak maddede öngörülen cezanın asgari haddinden ayrılınarak temel ceza tayin edilmiştir. Sanığın ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan baş danışmanı olarak görev yapması, bulunduğu konumun örgüte sağlayabileceği yarar ve sanığın bu kapsamdaki etkinlik imkanı da temel cezada arttırım yapılmasında dikkate alınmıştır.

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