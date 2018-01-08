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AB üyesi ülkeden 'Türkiye' itirafı!

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AB üyesi ülkeden 'Türkiye' itirafı!
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Zaharieva, 'Türkiye, AB'nin yakın ortağı olmadan ne AB’nin dış sınırlarını başarıyla korumak ne de terörizmle mücadelede başarılı olmak mümkün.' dedi.
AB üyesi ülkeden 'Türkiye' itirafı! AB üyesi ülkeden 'Türkiye' itirafı! AB üyesi ülkeden 'Türkiye' itirafı!

Ekaterina Zaharieva, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna (BNT) yaptığı açıklamada Başbakan Boyko Borisov ile yaptığı Türkiyeziyaretinin ardından ikili ilişkilerdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra dünyada ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmelerin yararlı geçtiğine işaret eden Zaharieva, sözlerini şöyle sürdürdü: 


''TÜRKİYE'SİZ MÜMKÜN DEĞİL''

''Avrupa-Türkiye ilişkilerinde olumlu sinyaller alıyoruz. Türkiye ziyareti sırasında cumhurbaşkanı, başbakan ve dışişleri bakanı ile görüşmelerimizde, dostlar arasındaki sorunları gözardı etmeden, olumlu şeylere odaklanmamız gerektiği konusunda mutabık kaldık. Türkiye, AB'nin yakın ortağı olmadan ne AB'nin dış sınırlarını başarıyla korumak ne de terörizmle mücadelede başarılı olmak mümkün.''

Türkiye’nin Bulgaristan ve AB’nin en önemli ekonomik ortaklarından biri olduğuna dikkati çeken Zaharieva, ilişkilerin daha da gelişebileceğini kaydetti.

"BİR AB-TÜRKİYE ZİRVESİNİN MÜMKÜN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Bulgaristan’daki Türk iş sektörünün güçlü olduğunu ve daha da genişleyebileceğini vurgulayan Zaharieva, iki ülkenin ulaşım, doğalgaz aktarımı ve daha birçok alanında karşılıklı çıkarları bulunduğuna değindi.

Zaharieva, ''Son iki aydaki olumlu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, Bulgaristan'ın AB Konseyi dönem başkanlığı takviminde yer almıyor olmasına rağmen bir AB-Türkiye zirvesinin düzenlenmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum.'' diye konuştu.

Bulgaristan'ın AB dönem başkanlığına ilişkin yapılacak tüm toplantılara Türkiye'nin ilgili bakanlarını da davet edeceklerini anlatan Zaharieva, şunları kaydetti: 

"Bulgaristan Cumhurbaşkanı Ruman Radev’in ev sahipliğinde ve Başbakan Boyko Borisov’un organizasyonunda Sofya’da düzenlenecek AB-Batı Balkanlar zirvesinin odağı, Batı Balkanlar olacak ancak bu, AB-Türkiye konulu bir toplantının düzenlenmeyeceği anlamına gelmez. Bence Bulgaristan'ın dönem başkanlığı sırasında AB'nin Türkiye ile ilişkilerinin normalleştirilmesi için yapılabilecek birçok şey var.''

Türkiye'nin finansmanı ile restore edilen İstanbul’daki Sveti Stefan Kilisesi'nin açılış törenine de değinen Zaharieva, ''Dini ve kültürel mirasların koruma altında olması gerekiyor. Açılış törenine katılım, dinler arası ilişkilerin nasıl olması gerektiği konusunda güzel bir örnek teşkil etti. Hoşgörülü olmalıyız. Son dönemde ağır basan nefret dilinin dünyaya asla refah getirmeyeceği bellidir.'' dedi.

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