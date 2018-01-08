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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na davet

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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na davet
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Siyaset Akademisinin yeni dönem çalışmalarına davet etti.
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na davet AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na davet AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na davet

Dağ, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Partinin kurulduğu günden bugüne kadar yeniliği yakalayan, dahası yeniliği bizzat kendisi oluşturan bir parti olduğunu bildirdi.

Siyaset Akademisinin bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  girişimleriyle AK Partinin Türk siyasi tarihine kazandırdığı çok önemli  yeniliklerden biri olduğunu belirten Dağ, "Geniş kapsamlı faaliyetlerimizden biri  olan Siyaset Akademisiyle seçmenlerimizin partimizle bağını kuvvetlendirmek,  siyasete yönelik toplumsal ilgiliyi artırmak, katılımcıların tarih, siyasal  tarih, ekonomi, dış politika ve benzeri alanlarda uzmanlar tarafından  bilgilendirildiği, Türkiye genelinde teşkilatımız vasıtasıyla yaygınlaştırdığımız  önemli bir faaliyetimizdir." ifadesini kullandı.

Dağ, AK Partinin siyasi parti olmasının yanında önemli bir kurum da  olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"AK Parti, Türkiye'ye ilkeli, milli ve yerli siyasetçiler yetiştiren  bir okuldur. Partimizin her türlü organizasyonu, çalışmaları, teşkilat  mensuplarına yönelik önemli bir eğitimidir. Bizler de bizzat gençlik kollarından  bu yana bu eğitimlerden geçen kişiler olarak bunun önemini birinci elden bilen  insanlarız. Biz AK Parti olarak kaliteyi de önemseyen bir siyasi partiyiz. Onun  için Siyaset Akademisinde birçok hocamız ders vermektedir. Bu yönüyle AK Parti  aynı zamanda önemli bir markadır. Bu önemli markalardan biri de Türk siyaset  tarihine kazandırmış olduğu Siyaset Akademisidir."

"Müfredata irfan dersleri de eklendi"

Bu yıl Siyaset Akademisinin 18. dönemini gerçekleştireceğini  vurgulayan Dağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hiçbir siyasi kimlik gözetmeksizin demokratik katılıma, siyasete ve  ekonomiye ilgi duyan, sosyal ilişkilerini daha da geliştirmeyi hedefleyen,  kişisel birikim ve donanımını artırmak isteyen herkes bu programa  katılabilecektir. Hiçbir siyasi parti üyeliği, parti mensubiyeti, başka bir  siyasi partiye üyelik olsa bile Siyaset Akademisine katılım bizim için önemlidir  ve bu konuda bir engellimiz söz konusu değildir. Siyaset akademisinde konusunda  uzman hocalarımız ders vermektedir. İlkini 2008'in Ocak ayında başlattığımız  Siyaset Akademisinde, bu zamana kadar 60 bine yakın insanımız eğitim almıştır ve  siyaset sahnesinde yer almıştır."

Dağ, 1919'un devletin yeniden inşası için önemli bir başlangıç yılı  olduğunu belirterek, şu görüşlere yer verdi:

"Bu uğraşın sonu Türkiye Cumhuriyetimizin kurulmasıyla sonuçlanmıştır.  Bugün, hamdolsun 1918-1919 yıllarındaki kadar imkansız şartlarda değiliz. Ancak  ne var ki, bize o yılların karanlık günlerini hatırlatan bazı talihsiz  girişimlere de şahit olmadığımızı hiç kimse söyleyemez. Ülkemizin AK Parti  iktidarları döneminde gerçekleştirdiği siyasi, askeri ve ekonomik atılımlar,  yönetim ve demokrasi kalitesinde ortaya konulan olumlu gelişmeler dünyada  dost-düşman birçok ülkenin dikkatini çekmiş ve maalesef Türkiye düşmanı bazı  çevreleri teyakkuza geçirmiştir. Necip milletimizin kararlılığıyla bugüne kadar  bu tarz bütün operasyonları nasıl bertaraf etmişsek bundan sonrakileri de  inşallah aynı şekilde bertaraf edeceğiz."

Dağ, 2023'e giden yolun 2019'dan geçtiğine dikkati çekerek,  akademideki derslerle ilgili şu bilgileri verdi:

"2019'dan 2023'e hiçbir gaflete fırsat vermeden yürümeliyiz. Bu  doğrultuda 18. Dönemi başlayacak olan Siyaset Akademimizin teması '1919’dan  2019'a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe' olarak belirlenmiştir. Bu dönemdeki  temel konular arasında Cumhurbaşkanımızın Dünya 5'ten büyüktür anlayışı, 2023  Vizyonu ile yerli ve milli ekonomi olarak belirlenmiştir. Bu konular üzerinde  teorik ve uygulamalı olarak ders takip edecek olan katılımcılarımız, Türk  siyasetine giriş, siyasal sistemler ve ideolojiler, siyasal strateji ve iletişim  becerileri başlıklarına ek olarak bu yıl deneyim paylaşımları bölümünde daha  fazla tecrübe ve siyasi hikayeye birinci ağızdan da şahit olma şansını elde  edeceklerdir. Tecrübe en büyük derslerden birisidir. Bu sayede teşkilat  mensuplarımız ve vatandaşlarımız siyasetin üst kademelerinde görev yapmış değerli  kişilerin tecrübelerinden faydalanabileceklerdir. Bunların dışında bu sene  müfredatımıza daha önce olmayan irfan dersleri de eklenmiştir. Bu derslerde  Mevlana, Ahmed Yesevi, Yunus Emre gibi büyüklerimizin öğretilerine  değinilecektir."

"Kılıçdaroğlu, siyasi bir rant peşine düşmüştür"

Siyaset Akademisine katılım başvurularının 8-19 Ocak tarihleri  arasında partinin il başkanlıklarına yapılacağını duyuran Dağ, "Siyaset Akademisi  eğitim programı haftada 2 saat olmak üzere 8 hafta devam edecek olup, 4 saatlik  online eğitim dersleri ile beraber toplam 20 saatlik bir eğitim programı  olacaktır. Katılımcıların derslere yüzde 70 oranında devam zorunlulukları vardır  ve katıldıkları derslerden program sonunda sınava tabi tutulacak olup, sınav  sonuç sıralamasına göre derecelendirilerek ödüllendirileceklerdir." dedi.

Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte Siyaset  Akademisine yönelik olumsuz ifadeler kullandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu husus Siyaset Akademisini bilmemekten, iyi niyetli olmaktan ve  üretime olan karşıtlıktan ortaya çıkan bir anlayıştır. Bir hocamızın makalesini  çarpıtarak çok farklı noktalara götürecek bir şekilde AK Parti Siyaset  Akademisini zedelemeye ve yıpratmaya çalıştı. Aslında söylemiş olduğu söz, her  şeyin ötesinde bilim özgürlüğüne, akademik özgürlüğe ket vurmak noktasında bir  işlemdir. Siyaset Akademisi her konunun tartışıldığı bir alandır. Bu  faaliyetlerimizde biz hocalarımızın akademik anlamda neyi konuşup, neyi  yazacağına müdahale etmemiz söz konusu değildir. Bu akademik alana müdahale  anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu, kavramsal tartışmanın yapıldığı  bir metni çarpıtarak buradan siyasi bir rant peşine düşmüştür. Biz buradan  kendisini 18. Dönem Siyaset Akademisine öğrenci olarak davet ediyoruz. İktidar  partisi olarak bu ülkeye çok önemli kazanımlar sağladık. Belki muhalefet  olmadığımız için bir katkımız olmadı ama Sayın Kılıçdaroğlu bizim Siyaset  Akademimizden bir şeyler elde ederse AK Parti olarak biz de kendisi üzerinden  Türkiye'de muhalefetin gelişmesine bir katkıda bulunmuş oluruz."

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