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Bahçeli'nin 2019 kararı CHP'yi çıldırttı!

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Bahçeli'nin 2019 kararı CHP'yi çıldırttı!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bahçeli'nin Erdoğan'a destek açıklamasına tepki gösterdi.
Bahçeli'nin 2019 kararı CHP'yi çıldırttı! Bahçeli'nin 2019 kararı CHP'yi çıldırttı! Bahçeli'nin 2019 kararı CHP'yi çıldırttı!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, MHP'nin kapısına "tasfiye sürecindeyiz" yazısını astığını belirterek, "Bahçeli'nin açıklamalarını, siyasi tarihte ibret alınacak bir tükenişin geldiği son nokta olarak görmek lazım." dedi.

- "MHP'nin durumu, patron çıldırdı, kapatıyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamada, "Partisinin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağı ve Erdoğan'a destek vereceğine yönelik" sözlerinin sorulmasına üzerine, normal parlamenter sistem içinde ülkeyi yönetme iddiasında olan her partinin aday çıkarmasının beklendiğini vurgulayan Özel, Bahçeli'yi bugün dinlerken kulaklarına inanamadığını belirtti.

Bahçeli'nin, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını açıkladığına işaret eden Özel, "Sayın Bahçeli MHP'nin kapısına 'tasfiye sürecindeyiz' diye asmış. Kapatıyoruz, batan geminin malları bunlar, seçmen İYİ Parti'ye, başka muhalefet partilerine gitsin, biz bu kadar benzeştiysek isteyen AKP'ye gitsin. Zaman zaman İstanbul'da büyük mağazaların kapısında görürsünüz, 'patron çıldırdı, kapatıyoruz.' kapış kapış malları dağıtıyorlar. MHP'nin durumu, patron çıldırdı, kapatıyoruz tasfiye sürecinde bir parti. Ciddiye alınacak bir durum yok karşımızda. Bir suçüstü durumu var." diye konuştu.

Özel, MHP genel Başkanı Bahçeli'nin, 2014'te, "İki yanlıştan bir doğru çıkmaz, tekeden süt sağılmaz, balda tuz bulunmaz, suda ateş yanmaz, Recep Tayyip Erdoğan'dan da cumhurbaşkanı olmaz.", 2016'da, "Referandum söz konusu olursa MHP kendi dünya görüşü ve parti ilkeleri çerçevesinde katkı sağlayacaktır.", "Hükümete verdiğimiz fiili destek, hukuki boyuta dönüşebilir." 2017'de, "Pazarlık görüntüsü içinde olabilecek hiçbir şeyin içinde olmayız." açıklamalarında bulunduğunu anımsattı.

- "Saray ittifakısın"

Bahçeli'nin, bugünkü açıklamasında, "Bu yaptığımız Yenikapı ruhudur." diyerek, bunu darbeyle ilişkilendirdiğini kaydeden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Darbeden 1 ay önce ise 'İhtiyaç hasıl olursa verdiğimiz fiili desteği hukuki boyuta kazandırırız.' diyen sen değil misiniz? Bu işin darbeyle alakası yok. Kendi yaptığı açıklamaları okuduğunuzda MHP'nin kendi seçmenini, sürekli kandırdığını, aylar yıllar öncesinden tasfiye planıyla partiyi AKP'ye yedekleyip, bağlayıp, partiyi kapatıp kendilerinin bir yere geçtiğini gösteriyor. C ittifakı dediğin, cumhur dediğin, Cumhuriyet'le ilgili bir şey ise onun tapusu bizde. Biz 16 Nisanda Cumhuriyet'ten yana olanlar bir ittifak kurduk ama bunun için sarayın onayına gerek yok, gönül ittifakı. Sizin harfiniz S; saray ittifakısın sen. Saray ittifakını kurdunuz, dükkanı kapadınız, gidiyorsunuz, verdiniz anahtarı. İyi ki biz varız, iyi ki hayır diyenler var. Yüzde 50 artı 1 meselesinde sizin diziniz titriyor, bizim güvenimiz tam."

"MHP'ye oy verenlere söylüyoruz, hiç üzülmeyin, birileri tabelayı indirebilir, kepengi kapatabilir ama Cumhuriyet"ten, demokrasi, eşitlikten, kardeşlikten yanaysanız sahipsiz değilsiniz." diyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Buna sahip çıkan CHP var, saray ittifakının karşısında büyük bir gönül birlikteliği var. Bizim ne harfe ne yasaya ne seçim kanuna ihtiyacımız var. Buna ihtiyacı olanlar kendi yarattıkları karanlıkta ittifak şarkısını yüksek sesle söyleyip, moral bulmaya çalışanlardır. Bahçeli'nin açıklamalarını, siyasi tarihte ibret alınacak bir tükenişin geldiği son nokta olarak görmek lazım. Bahçeli, 29 harf kullandı bugün, söylediklerinden bir şey anlamadık. Eskiden çok karşı olduğu, Türkçe'de olmayan iki, üç harf var, onlarla bir şey anlatırsa belki anlarız. Bahçeli, bize akıl veriyorsa, aklının partisini ne hale getirdiğini gördük, aklı kendinde kalsın."

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