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Şentop sinyali verdi: ABD'ye karşı dava...

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Şentop sinyali verdi: ABD'ye karşı dava...
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye, Amerika’nın Hakan Atilla davasındaki tutumunu BM ve uluslararası kurumlar nezdinde yargıya taşıma imkanına sahip”
Şentop sinyali verdi: ABD'ye karşı dava... Şentop sinyali verdi: ABD'ye karşı dava... Şentop sinyali verdi: ABD'ye karşı dava...

Çorlu Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenen ve mevcut oda başkanı Yusuf Gümüş’ün tek liste ile yeniden aday olduğu genel kurula katılan Mustafa Şentop genel kurulda yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerine de sorularını yanıtladı.

“Zarrab davasında tiyatro, piyes izledik”

Amerika’da görülen Zarrab davası ile ilgili değerlendirmesi sorulan ve süreci bir tiyatro ve piyese benzeten Şentop, “Zarrab konusu Türkiye’de muhalefet partilerinin ve bazı basın yayın organlarının lanse ettiği gibi bir olay değildi. Daha çok ilgilendikleri işin magazin kısmıydı. Halbuki verilen kararda açık ve net olarak görüyoruz aslında hukuk bakımından yargı tiyatrosu bir yargı piyesi izlemiş olduk. Amerika Birleşik Devletleri’nde ki eyalet mahkemesinde duruşma salonunda gerçekleşen Zarrab davasının dışında öbür salonda bitişikteki bir başka salondaki davanın bir başka davanın kuralları usülleri aynı değil. Delillerin toplanmasından, bir çok konuda çok farklı çok özel bu davaya mahsus hükümler uygulandı. Pek çok kişinin dikkatinden kaçmış olabilir davanın yargıcı savcılara birkaç kez şunu sordu, Amerikan sisteminde, İngiliz sisteminde emsal dava emsal kararlar çok önemlidir. Şunu sordular davanın benzeri bir dava daha önce oldu mu diye sordu yargıçlar en az iki kez bunu hatırlıyorum savcılar hayır buna benzer bir dava görülmedi dediler” şeklinde konuştu.

“Hiç kimsenin suçlamadığı bir adam üzerinden intikam almaya çalıştılar”

Amerika bir ambargo kararı almış Türkiye’deki bir şirket buna uymuyor bununla ilgili olarak Amerika bir yargılama yapıyor diyen Şentop, “Kendi iç hukukuna göre alınmış bir karara başka bir devletin tabiiyetindeki gerçek ve tüzel kişilerin uymasını sağlamak için Amerika yargılama yapıyor. Dolayısıyla bu Amerikan tarihinde de benzeri olmayan bir uygulama. Buradaki maksat fetöcüler eliyle Türkiye’deki 17 - 25 Aralık’ta gerçekleştiremedikleri operasyonun Türkiye’nin iktidarına, siyasi iktidarına karşı Cumhurbaşkanımıza karşı gerçekleştirmek istiyorlar. Benzerini Amerika’da yapmak sürdürmek istediler tabi malzeme sağlam olmayınca istedikleri gibi bir süreç yönetim gerçekleştiremediler. Malum oradaki ifadeleri, Zarrab’ın oradaki ifadelerine ne kadar güvenilebileceğini, hapishanede yaşadıkları gardiyanlara vermiş olduğu rüşvetlerden tutun da başka şeylere kadar bir çok şey ortaya çıktı Bu davadaki planlarını gerçekleştirmelerine imkan vermedi ama nihayetinde hiç kimsenin suçlamadığı bir adam üzerinden intikam almaya çalıştılar” diye konuştu.

“Hakan Atilla bu ülkenin onurlu, şerefli, haysiyetli insanlarından birisi olduğunu ispat etti”

Hakan Atilla bu ülkenin gerçekten onurlu, şerefli, haysiyetli insanlarından birisi olduğunu orada ispat etti, gösterdi diyen TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, “Zarrab’ın bile suçlamadığı bir kişi şahıs fakat ellerinde o var diye bütün kurguyu onun üzerine yıkmaya çalıştılar. Temyiz imkanı var. Amerikan yargısı içerisinde, muhtemelen Hakan Atilla’nın avukatları süreci devam ettirecekler. Ama benim esas yoğunlaştığım konu Amerika Birleşik Devletleri’nin bu şekilde bir yargılama yapma yetkisi yok. Birleşmiş Milletler ambargo kararı alabilir bu karar bağlayıcıdır. Türkiye bu karara uyar ve uyumuştur. Amerika kendisi, kendi iç hukukuna göre bir karar aldığın zaman bu karar Amerika şirketlerini bağlayabilir Amerikan şirketlerine sermaye ortağı olduğu şirketleri bağlayabilir, Amerikan vatandaşlarını bağlayabilir Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde faaliyet gösteren, iş yapanları bağlayabilir ama Amerika ile hiçbir alakası olmayan başka ülkenin vatandaşı tabiiyetindeki ülkelerin vatandaşlarını, finans kuruluşlarını, şirketlerini bağlamaz. Eğer böyle derseniz dünya yaşanmaz hale gelir.
Başta Amerikan vatandaşları Amerika sınırları dışına çıkamazlar.

TÜRKİYE KARŞI DAVA AÇABİLİR

Herkes tuttuğunu yakalayıp yargılarsa dünyada bir kaos ortamı olur buna biz eşkıyalık deriz. Dolayısıyla Türkiye uluslararası hukuk düzeyine aykırı bir Amerikan tutumunu Birleşmiş Milletler nezdinde yine başka bazı uluslararası kurumlar nezdinde yargı önüne taşıma imkanına sahip. Bunları muhakkak hükümetimiz değerlendirecek, görüşecek ama elimizde Türkiye’nin elinde çok büyük imkanlar var. Dünyada Amerika’nın bu tutumundan mağdur olan başta Avrupa olmak üzere bir çok ülkeden finans kuruluşları var, şirketler var onların da açık veya üstü örtülü Türkiye’ye bu anlamda destek vereceğini düşünüyorum” dedi.

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