Açıkladı! 'Arda, Başakşehir'e hayırlı olsun'

"ARDA'NIN TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORDUM"

Arda Turan'ın Başakşehir'e transfer olarak doğru bir karar verdiğini ifade eden teknik adam, "Arda Turan, Başakşehir'e hayırlı olsun. Arda'nın Türkiye'ye dönme durumunu öngörüyordum. Dönerse ya Galatasaray olurdu, ya da Başakşehir olurdu. Doğru bir kulübe geldi, inşallah başarılı olur, yükselişte olan Başakşehir'e katkı sağlar. Kulüplerin ismi önemli değil, önemli olan yurt dışında başarılı olmak." diye konuştu.

ETO'O VE G.SARAY İTİRAFI

Galatasaray'da çalıştığı dönemde de Eto'o'yu istediğini söyleyen teknik direktör, "Eto'o'yu Galatasaray'a da istemiştim, o zaman sakat olduğu için alamamıştık." değerlendirmesini yaptı.

Cenk Tosun'un Everton'a transferini değerlendiren Hamzaoğlu, "Cenk'i Gaziantep'ten beri takip ediyoruz. Son 2 sezon, inanılmaz bir ivme yakaladı. Doğru bir kulüp, doğru bir antrenör de buldu. Şenol hocaya da Cenk'e katkısından dolayı teşekkür etmek lazım. Hak ederek, bu başarıyı yakaladı ve doğru ülkeye gitti. Cenk orada başarılı olacaktır, buna inanıyorum, orada iftiharla izleyeceğimiz bir oyuncu olacak." dedi.

"GALATASARAY BİZİM KULÜBÜMÜZ, BAĞIMIZ AYRI"

Galatasaray'da Fatih Terim'in göreve gelmesiyle ilgili yorum yapan Hamzaoğlu, "Antrenör değişikliği yönetimin kararıdır. İnanıyorum ki Galatasaray, Fatih Terim ile yaşadığı çalkantılı süreci atlatıp, doğru bir şekilde yoluna devam edecektir. Daha önce Bursaspor ve Osmanlıspor ile de TT Stadyumu'na gittik. Galatasaray bizim kulübümüz, güzel günler yaşadığımız bir kulüp, ayrı bir bağımız. Şu anda Antalyaspor'un teknik direktörüyüm, en iyi şekilde daha iyi yerlere getirmek için mücadele veriyoruz. Hem Fatih hocamla, hem Galatasaray camiasıyla farklı duygular yaşayacağız ama kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için de görüşü sorulan Antalyaspor teknik direktörü, "Şu anda her şey yeni başlıyor. Fatih hocanın gelmesiyle Galatasaray, performansını daha da arttıracak. Beşiktaş ligde bekleneni veremedi, 2. yarıda öyle olacağını düşünmüyorum. Trabzonspor Rıza hocayla iyi gidiyor. Fenerbahçe Aykut hocayla belli şeyleri oturttular. Yukarısı oldukça çekişmeli geçecek, keyifli, güzel bir lig izleyeceğiz. Maalesef ülkemizde ikincinin başarısız sayıldığı bir anlayış var, inşallah bu anlayışın da son bulduğu bir sezon izleriz." cevabını verdi.