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Taşeron işçide kafa karıştıran soru

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Taşeron işçide kafa karıştıran soru
Devlet Personel Başkanlığı tarafından, 12 aydan az süreli taşeron şirketlerde çalışanlara yönelik duyuru yayımlandı.
Taşeron işçide kafa karıştıran soru Taşeron işçide kafa karıştıran soru Taşeron işçide kafa karıştıran soru

Taşeron işçilerde son başvuru süresi yaklaşırken akıllara bir yıldan az çalışan işçilerin kadro kapsamında olup olmayacağı soruları takıldı. Bu konuyla ilgili, Devlet Personel Başkanlığı bir duyuru yaptı.

İşte taşeron işçilerle ilgili yapılan o duyuru:

Başkanlığımıza ulaşan bilgilerde, kamuda bir yıldan az süreyle çalışan alt işveren işçilerine statü değişikliğine ilişkin başvuru imkanı sağlanmadığı ifade edilmektedir.

Gerek 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesinde, gerekse bu kapsamda yayımlanan Usul ve Esasların 19 uncu ve 44 üncü maddelerinde; kapsamdaki idarelerde ve mahalli idare şirketlerinde oniki aydan az süreyle çalışmakta olan işçilere de en son hizmet alım sözleşmelerinde öngörülen dönem ve çalışma süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla geçici işçi pozisyonlarında (mahalli idare şirketlerinde işçi statüsünde geçici olarak) istihdam edilmek üzere başvuru imkanı sağlanmıştır.

Bu itibarla, düzenleme kapsamındaki idare ve mahalli idare şirketlerinin, yükümlülüklerini yerine getirmek üzere söz konusu çalışanlardan gerekli nitelikleri taşıyanların da başvurularını aynı şartlarda almaları gerekmektedir.

YENİ ŞAFAK

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