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AK Parti'den Bahçeli'ye ittifak cevabı!

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AK Parti'den Bahçeli'ye ittifak cevabı!
AK Parti Grupbaşkanvekili Bülent Turan, Bahçeli'nin ittifak önerisi hakkında "Sayın Bahçeli adım atmıştır, AK Parti yetkili organları da bir karar alacaktır." ifadelerini kullandı.
AK Parti'den Bahçeli'ye ittifak cevabı! AK Parti'den Bahçeli'ye ittifak cevabı! AK Parti'den Bahçeli'ye ittifak cevabı!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarını değerlendirdi. Turan, MHP'nin 2019 seçimlerinde aday göstermeme ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararına ilişkin şunları söyledi;

UYUM YASALARI İÇİN TÜM PARTİLER BİR ARAYA GELSİN

"Sayın MHP Genel Başkanı'nın açıklamasını saygı ile karşılıyoruz. Ortada net bir tablo var. 16 Nisan'dan sonra halk oylamasında fark azdı, çoktu tartışması geride kaldı. Bir oyla bile olsa artık geri dönüş yok. Uyum yasaları AK Parti'nin görevi değil sadece. İstiyoruz ki tüm partiler bir araya gelsin. Bu sadece MHP ve AK Parti'nin görevi de değil. 

BAHÇELİ BİR ADIM ATTI, AK PARTİ ORGANLARI BİR KARAR ALACAK

Biz başından beri ittifakın ülkenin siyasal tarihinde fiilen uygulandığını biliyoruz ama bunun resmi bir karşılığı olmamış. Farklı partiler ittifakı zamanında gizlice yapmış. Biz de diyoruz ki, tüm partiler bir araya gelsin ittifakın aleni halini ete kemiğe büründürelim. Sayın Bahçeli adım atmıştır, AK Parti yetkili organları da bir karar alacaktır.

ELEŞTİRİLERE CEVAP: HAYDİ ORADAN

HDP ile CHP bir araya gelince ne güzel bir ittifak diyeceksiniz ama MHP ile AK Parti bir araya geldiğinde kötü diyeceksiniz. Bu doğru bir yaklaşım değil. İttifaka karşı olabilirsiniz ama sen yaparken hak, başkaları yaparken hak değil. CHP'nin grup başkanvekili laf yetiştireceğiniz, kendilerinin genel başkanı aday olacak mı olmayacak mı ona baksın. Siz terörle ilgisi olan partilere rehberlik yapanlara saygı duyup da MHP ve AK Parti gibi ülke sevdası tartışılmaz partilere laf söylerseniz ben size 'haydi oradan' derim.

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