Bakanlar Kurulu sonrası flaş 'OHAL' kararı!

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan Bakanlar Kurulu sonrası, OHAL'in bir kez daha uzatılacağını açıkladı.

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ kritik açıklamalarda bulundu.



Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

(OHAL'in uzatılması) Önümüzdeki MGK'nın gündeminde muhtemelen yer alacak ve arkasından toplanan Bakanlar Kurulu, OHAL'in uzatılmasına karar verecek. Bu da Parlamentoda görüşüldükten sonra yürürlüğe girecektir.

KISA DÖNEM ASKERLİK

Bakanımızın açıklamaları sanki ön lisans mezunları kısa dönem askerlik yapacakmış gibi algılandı. Aslında böyle bir durum yok. Hükümetimizin gündeminde ön lisans mezunları için kısa dönem askerlik çalışması yoktur.

'BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI MEMNUNİYET VERİCİ'

(Bahçeli'nin açıklamaları) Bahçeli Türk siyasetinde saygın bir lider. Neyse o. İkili oynamayan bir isim. Duruşu olan bir lider. Sabahki açıklamaları çok net açıklamalar. MHP'nin 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını, kendisi de aday olmayacağını ifade etti. Bu MHP'nin kendi kararıdır. Saygı duyarız. Bir değerlendirme hakkını kendimizde görmeyiz.

Cumhurbaşkanımızın 2019 adaylığında, Cumhurbaşkanlığını destekleme konusundaki açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendidir. Önümüzdeki süreçte ittifakla ilgili neler olacak hep beraber göreceğiz.

YUNANİSTAN'DAKİ FETÖ'CÜLER

Yunanistan'da ikinci derece iltica kurulu bir darbecinin sığınma talebini kabul eden karar verdi. Yanlış bir karar. Darbecileri himaye eden, demokrasi ile bağdaşmayan bir karardı. Darbecilere destek niteliğinde bir karardı. Yunanistan hükümetinin itirazı üzerine karar değerlendirildi, yürürlüğün durdurulması kararı verildi. Memnuniyetle karşılıyoruz. 8 darbecinin iadesini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz. Türkiye ile Yunanistan komşu iki ülke.

EGE'DEKİ ADALAR

İki ülke arasındaki sınırlar konusunda hükümetlerimiz döneminde herhangi bir değişiklik asla olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir. Türkiye Ege'de ve diğer alanlarda bir değişikliğe izin vermez. Kimse böyle bir düşünceye kapılmamalıdır. Türkiye çok nettir. AK Parti iktidarları döneminde bu netliğin somut hayata geçtiği dönemi yansıtmaktadır. Türkiye'de bazı partiler, özellikle CHP bu konuyu adalar üzerinden tartışmayı iç politik bir malzeme haline getirdi. Bu konu siyaset üstü bir konu olarak değerlendirilmeli.

'HAKAN ATİLLA DAVASI SİYASİ BİR DAVADIR'

(Hakan Atilla davası) ABD'de devam eden kamuoyunda Zarrab davası olarak bilinen sonradan Hakan Atilla davasına dönüştürülen dava siyasi bir davadır. Hukuki bir dayanağı yoktur. Savcısı FETÖ'cülere destek açıklaması olan biri olduğu gibi, yargılamaları yapan hakimin organizasyonlarda konuşturulan, FETÖ ağzı ile açıklamalar yapan bir hakim. Jüri üzerinde de baskı uygulayan bir hakim ile karşı karşıyayız.

Bizim böylesi bir davadan sonuç, adalet beklememiz beklenemez. FETÖ ve ABD'deki bazı yargı görevlilerinin işbirliği ile 17-25 Aralık'ta başarılamayanı başarma teşebbüsüdür. Cumhurbaşkanımızın dava açıklaması, Halk Bankası'na dönük bir davadır. Bu bankanın marka değerine, ticari irtibarına da bir zarar verdiği bir gerçektir.

FETÖ'NÜN MOR BEYİN TUZAĞI

KHK ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. 11 bin 480 kişi ile ilgili, uygulama ile Bylock'a yönlendirilmiş bulunan kişiler hakkında kamudan ihraçlar varsa KHK ile görevlerine iadelerie için talimatı oldu. Çalışma oldu, tek tek incelendi. Bir kısmı atılmış, bir kısmı da görevine devam ediyor.

Kamu görevinden atılmış olanlar 2138 kişi. Bylock dışında bir başka gerekçe yoksa bunların iadesi yapılacaktır. Kurumlarımız bize bunlarla ilgili çalışmalarını iletiyorlar. 2 kurum kaldı, çalışmayı tamamladığında KHK çıkacaktır.