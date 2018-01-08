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Fransa'dan Çin'e büyük jest! Onu hediye etti

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Fransa'dan Çin'e büyük jest! Onu hediye etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.
Fransa'dan Çin'e büyük jest! Onu hediye etti Fransa'dan Çin'e büyük jest! Onu hediye etti Fransa'dan Çin'e büyük jest! Onu hediye etti

Cumhurbaşkanı Macron 3 günlük resmi ziyaret kapsamında geldiği Çin'de, başkent Pekin'deki Diaoyütay Devlet Konukevi'nde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü.

Çin Devlet Başkanı Şi, Macron ile yaptığı görüşmede dünyada pek çok belirsizlik olduğuna işaret ederek, Çin ve Fransa'nın yeni dönemde büyük etkisi olacağını söyledi. 

Macron ise iki tarafın gayretiyle bu ziyaretin Çin-Fransa ilişkilerinde yeni bir dönüm noktasını teşkil ettiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, 3 günlük resmi ziyaretine ülkenin tarihi İpek Yolu'nun antik güzergahı Şaanşi eyaletindeki Şian kentinden başladı. Burada 12 asırlık tarihi Şi'an Büyük Camiini gezdi. Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Macron'un Şi'ye 8 yaşında Vesuvius isimli bir at hediye ettiğini bildirdi.

Reuters, bu hediye seçiminin, "bugüne kadar diplomasi dünyasında görülmemiş bir jest" olduğunu yazdı.

Çin Devlet Başkanı Şi, 2014'te Paris ziyaretinde Fransa Cumhurbaşkanlığı Atlı Alayı'ndan çok etkilendiğini söylemişti. Çin, daha önce Paris'teki bir hayvanat bahçesine panda göndermiş ve Macron'un eşi Brigitte de pandanın "vaftiz annesi" olduğunu söylemişti. Bu hediyenin, Çin'in "panda diplomasisine" karşı bir jest olduğu da söyleniyor.

Elysee Sarayı'ndan bir yetkili, "Güvenlik gerekçesiyle atı götürmek çok zor olsa da bunun cumhurbaşkanı için önemi büyük. At, Fransa'nın mükemmelliğinin bir sembolü" dedi.

Yaklaşık 50 iş adamıyla Çin'e gelen Macron, eşi ile yarın Pekin'deki tarihi Yasak Sarayı gezecek, Çin Devlet Konseyi Başkanı Cang Dıciang ve Başbakan Li Kıçiang ile bir araya gelecek.

Macron için yarın başkent Pekin'deki Tienanmen Meydanı'ndan bulunan Büyük Halk Salonu'nda karşılama töreni düzenlenecek. Ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi, Cumhurbaşkanı Macron onuruna akşam yemeği verecek.

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