KHK ve göreve iade ile ilgili flaş açıklama!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası KHK ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Mor Beyin yazılımı nedeniyle ByLock'a yönlendirilenler) Kurumlarımız bize bunlarla ilgili çalışmalarını iletiyorlar. İki kurumumuz kaldı. O iki kurum da çalışmasını tamamladığı zaman biz KHK'yi çıkaracağız, inşallah yakında bu KHK çıkacaktır. Sırf bu tuzak nedeniyle Bylock'a yönlendirilmiş olup sadece Bylock kullanıcısı gibi göründüğü için görevinden uzaklaştırılmış olanların iadesi yapılacaktır." ifadelerini kullandı.