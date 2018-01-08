09 Ocak 2018 Salı21 R.Ahir 1439
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'FETÖ'cüyüm' deyip teslim olmuştu! Serbest kaldı

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'FETÖ'cüyüm' itirafında bulunarak teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma müdürü Burak Akın, serbest bırakıldı.
'FETÖ'cüyüm' deyip teslim olmuştu! Serbest kaldı
'FETÖ'cüyüm' deyip teslim olmuştu! Serbest kaldı 'FETÖ'cüyüm' deyip teslim olmuştu! Serbest kaldı 'FETÖ'cüyüm' deyip teslim olmuştu! Serbest kaldı

15 Temmuz gecesi, darbecilere direndikten ve bacağından vurulduktan sonra kahramanlık madalyası alan, geçen günlerde 'FETÖ'cüyüm' diyerek çarpıcı itiraflarda bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma müdürü Burak Akın, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmak üzere nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

DHA'nın haberine göre, savcılık sorgularının ardından Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit'in de adli kontrol şartı ile serbest bırakılmak üzere nöbetçi hakimliğe sevk edildiği öğrenildi. Yüzbaşı Burak Akın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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