09 Ocak 2018 Salı21 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:51Güneş 08:22Öğle 13:17İkindi 15:39Akşam 18:00Yatsı 19:26
    • 6°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • -10°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 116.305 -0.29
  • Altın: 158,884 0.26
  • Dolar: 3,7473 0.35
  • Euro: 4,4860 -0.22

Rusya'dan flaş saldırı açıklaması! '13 İHA ile...'

»
Rusya'dan flaş saldırı açıklaması! '13 İHA ile...'
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üslerine 13 insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırı girişimlerinin püskürtüldüğünü açıkladı.
Rusya'dan flaş saldırı açıklaması! '13 İHA ile...' Rusya'dan flaş saldırı açıklaması! '13 İHA ile...' Rusya'dan flaş saldırı açıklaması! '13 İHA ile...'

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Suriye'deki militanlar 6 Ocak gecesi Rus birliklerinin konuşlandığı Hmeymim üssüne 10, Tartus'taki donanma üssüne de 3 İHA'yla saldırı girişiminde bulundu. 

Rus elektronik harp birlikleri, 6 İHA'nın kontrolünü ele geçirirken 7 İHA da 24 saat teyakkuzda bulunan Rus hava savunma birliklerine ait Pantsir-S füze kompleksleriyle imha edildi. 

'YARALI ASKER VE MADDİ ZARAR YOK'

Bakanlık, saldırı girişimleri sırasında Rus askerlerin yaralanmadığını ve üslerde maddi zarar oluşmadığını, üslerin işlevlerini olağan şekilde yerine getirmeye devam ettiğini de vurguladı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İngiltere'de kabine revizyonu!İngiltere'de kabine revizyonu!İngiltere Başbakanı Theresa May, Bakanlar Kurulunda değişikliğe giderken, 5 önemli bakan koltuklarını korudu.
BM'den Ahed Tamimi açıklamasıBM'den Ahed Tamimi açıklamasıBirleşmiş Milletler (BM), 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin İsrail tarafından tutuklanıp Askeri Mahkeme'de yargılanmasının endişe verici olduğunu bildirdi.
Pentagon duyurdu: Askıya aldıkPentagon duyurdu: Askıya aldıkABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2017-2018 mali yılları için Pakistan'a askeri operasyonlar karşılığında yapılacak olan 900 milyon dolarlık yardımın askıya aldığını duyurdu.
ABD düğmeye bastı! 200 bin kişiyi sınır dışı edecekABD düğmeye bastı! 200 bin kişiyi sınır dışı edecekABD yönetiminin, yaklaşık 200 bin El Salvadorlunun ülkelerine geri dönmesi ya da sınır dışı edilmesi için düğmeye bastığı bildirildi.
AB'den Kuzey Kore'yi çıldırtacak yeni hamleAB'den Kuzey Kore'yi çıldırtacak yeni hamleAvrupa Birliği (AB), nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları genişletti.
Rusya'dan flaş saldırı açıklaması! '13 İHA ile...'Rusya'dan flaş saldırı açıklaması! '13 İHA ile...'Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üslerine 13 insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırı girişimlerinin püskürtüldüğünü açıkladı.
  • Hırvatistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor08 Ocak 2018 Pazartesi 23:07
  • 'Kudüs' kararını fırsat bildi! Harekete geçti!08 Ocak 2018 Pazartesi 19:15
  • Katil Esed sivilleri katletti08 Ocak 2018 Pazartesi 18:48
  • Fransa'dan Çin'e büyük jest! Onu hediye etti08 Ocak 2018 Pazartesi 18:46
  • Sudan'da OHAL08 Ocak 2018 Pazartesi 18:41
  • CIA'dan İran'daki olaylarla ilgili ilk açıklama!08 Ocak 2018 Pazartesi 18:15
  • Papa'dan Erdoğan'a cevap geldi!08 Ocak 2018 Pazartesi 18:08
  • Olaylar sonrası Ruhani'den özeleştiri!08 Ocak 2018 Pazartesi 17:56
  • Almanlar artık onu görmek istemiyor!08 Ocak 2018 Pazartesi 17:50
  • Papa'dan Kudüs çağısı08 Ocak 2018 Pazartesi 17:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri