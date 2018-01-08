09 Ocak 2018 Salı21 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:51Güneş 08:22Öğle 13:17İkindi 15:39Akşam 18:00Yatsı 19:26
    • 6°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • -10°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 116.305 -0.29
  • Altın: 158,884 0.26
  • Dolar: 3,7473 0.35
  • Euro: 4,4860 -0.22

Kongrelerde ortalık karışmıştı! Nedeni ise...

»
CHP lideri Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğunu kaybetmemek için il kongrelerine listesini gönderdi.
Kongrelerde ortalık karışmıştı! Nedeni ise...
Kongrelerde ortalık karışmıştı! Nedeni ise... Kongrelerde ortalık karışmıştı! Nedeni ise... Kongrelerde ortalık karışmıştı! Nedeni ise...

Parti teşkilatları, kendi listelerinin değiştirildiğini görünce isyan bayrağı açtı.

CHP'nin 3-4 Şubat 2018'de Ankara'da yapılacak ve genel başkanın yanı sıra 60 kişilik PM üyelerinin de belirleneceği 36. Olağan Kurultayı öncesinde il ve ilçe kongrelerinde büyük kaos yaşanıyor. CHP'de, kurultaydan sonraki en yetkili organ olan Parti Meclisi'ne girebilmek, her partili için büyük önem taşıyor. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu da genel başkan tarafından bu 60 kişilik üyeler arasından belirleniyor.

GENEL MERKEZDEN LİSTE 
 
Güneş'in haberine göre: Kurultaya bir aydan daha az bir süre kala CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğunu sağlama almak için il ve ilçe kongrelerine müdahale etti. Kongrelere katılan partililer, kendi belirledikleri delegeler yerine genel merkezden gönderilen listelerle karşı karşıya kaldı. Konuşmalarında demokrasiden dem vuran ve CHP'ye parti içi demokrasiyi getirdiklerini savunan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sözde demokratlığı, üç büyükşehirdeki il kongrelerine müdahalesi ortalığı karıştırdı. Kılıçdaroğlu desteklediği Adnan Keskin’e Ankara’da rakip olan Kemal Akkurt’un adaylığını, ilçe ve belediye başkanlarına rest çekerek engelledi. CHP liderinin İstanbul için de ilçe başkanlarına rest çekerek isim direteceği kulislerde konuşuluyor.
 
KOCAOĞLU'NA BÜYÜK TEPKİ 
 
CHP’nin İzmir kongresini ise teşkilat boykot etti, salon bomboş kaldı. Yine Kılıçdaroğlu’nun isteği doğrultusunda delege listesi Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından değiştirildi. Kongrede konuşan Buca ilçe delegesi Oktay Gökdemir uzlaşı adayı olarak Deniz Yücel’in ismini açıklayan Kocaoğlu’na büyük tepki gösterdi. Gökdemir, “Belediye başkanları örgütü kilitlediler bu kabul edilemez. Kongrenin heyecansız olmasının sebebi budur. Genel başkanımız belediye başkanlarına müdahil olmayın çağrısı yapmıştı. Delegelere karışmayın. İşinize bakın demişti. Tribünler bomboş” dedi. Gökdemir'in konuşması sırasında salondan büyük bir alkış yükseldi. Kongrede boş koltuklara hitap eden Kocaoğlu, genel merkeze muhalif adayların elini bile sıkmadı.
 

MEMLEKETİNDE İSTENMİYOR 
 
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de yaşananlar da diğer illerden farklı değildi.  CHP teşkilatı genel başkana kazan kaldırdı. Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği çelengi ne salona alındı ne de mektubu okundu. Genel başkanın desteklediği Şükrü Kılıç, mevcut başkan Ali Rıza Güder’e karşı CHP Tunceli İl Başkanlığı yarışını kazandı. 15 Temmuz Şehitleri Anma programına katılan Güder, Necmettin Yılmaz öğretmeni katleden terör örgütü PKK’ya tepki göstermişti. 
 
İzmir kongresinde adaylardan Utku Gümrükçü konuşurken “Kerbela şehitlerinden özür dile” pankartı açılması sonrası iki grup arasında kavga çıktı. 
 
Terör örgütü PKK’ya tepki gösteren mevcut başkan Ali Rıza Güder yerine CHP liderinin desteklediği Şükrü Kılıç seçildi. 
 
MUHALİFLERE GÖZDAĞI VERMİŞTİ
 
Yaşananlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adana'da partisinin il kongresinde yaptığı konuşmayı akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu, kendi partisindeki muhalif kesime gözdağı vermişti. Delege sisteminin değiştirilmesiyle ilgili kanun teklifi vereceğini belirten genel başkan, “Bir CHP'li çıkar ‘Ben ne olacağım’ derse derhal CHP'den istifa etsin. Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Birbirine sırtını dönen insanların hiçbirisi bu partide bir yere gelemeyecek” ifadelerini kullanmıştı.  Kendisine karşı gelenleri ‘karışıklık çıkaranlar’ olarak nitelendiren Kılıçdaroğu, tüm muhaliflere kapıyı göstermişti. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yine ortalık karıştı! Birbirlerini boğazladılarYine ortalık karıştı! Birbirlerini boğazladılarCHP'de olaylı kongrelere bir yenisi daha eklendi. Afyonkarahisar'da, İhsaniye eski İlçe Başkanı'nın oğlu, eski İl Başkanı'nın boğazına sarılıp kürsüden indirmeye çalıştı.
Kongrelerde ortalık karışmıştı! Nedeni ise...Kongrelerde ortalık karışmıştı! Nedeni ise...CHP lideri Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğunu kaybetmemek için il kongrelerine listesini gönderdi.
Fatih Gürsul hakkında flaş karar! CHP'de olması...Fatih Gürsul hakkında flaş karar! CHP'de olması...FETÖ üye olmak suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Fatih Gürsul hakkında verilen kararın gerekçesi açıklandı.
Bakanlar Kurulu sonrası flaş 'OHAL' kararı!Bakanlar Kurulu sonrası flaş 'OHAL' kararı!Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan Bakanlar Kurulu sonrası, OHAL'in bir kez daha uzatılacağını açıkladı.
AK Parti'den Bahçeli'ye ittifak cevabı!AK Parti'den Bahçeli'ye ittifak cevabı!AK Parti Grupbaşkanvekili Bülent Turan, Bahçeli'nin ittifak önerisi hakkında "Sayın Bahçeli adım atmıştır, AK Parti yetkili organları da bir karar alacaktır." ifadelerini kullandı.
Şentop sinyali verdi: ABD'ye karşı dava...Şentop sinyali verdi: ABD'ye karşı dava...TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye, Amerika’nın Hakan Atilla davasındaki tutumunu BM ve uluslararası kurumlar nezdinde yargıya taşıma imkanına sahip”
  • Bahçeli'nin 2019 kararı CHP'yi çıldırttı!08 Ocak 2018 Pazartesi 17:54
  • AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na davet08 Ocak 2018 Pazartesi 17:52
  • Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu08 Ocak 2018 Pazartesi 15:43
  • Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı!08 Ocak 2018 Pazartesi 14:28
  • Saadet'ten Erdoğan'a 100 bin imza cevabı08 Ocak 2018 Pazartesi 13:43
  • Meral Akşener'e Bahçeli yorumu :'Koluna takar güle güle der'08 Ocak 2018 Pazartesi 13:20
  • Bahçeli az önce açıkladı: MHP'den 2019 kararı08 Ocak 2018 Pazartesi 11:48
  • 55 vekil hakkında 510 fezleke08 Ocak 2018 Pazartesi 10:12
  • "Birinci hedef Ankara Büyükşehir!"06 Ocak 2018 Cumartesi 14:27
  • Başbakan'dan 'erken seçim' açıklaması06 Ocak 2018 Cumartesi 14:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri