BM'den Ahed Tamimi açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin İsrail tarafından tutuklanıp Askeri Mahkeme'de yargılanmasının endişe verici olduğunu bildirdi.
İsrail mahkemesi 16 yaşındaki Filistinli kız Ahed Tamimi'nin gözaltı süresini 3 kez uzatmıştı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Tamimi'nin tutuklanmasına ilişkin bir soruya şöyle cevap verdi:
"İnsanların haklarına saygı duyulması gerektiğinin anlaşılması gerek. Çocukların gözaltına alınmasından özellikle endişe duyuyoruz ve bu endişelerimizi paylaştık."