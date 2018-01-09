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İngiltere'de kabine revizyonu!

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İngiltere'de kabine revizyonu!
İngiltere Başbakanı Theresa May, Bakanlar Kurulunda değişikliğe giderken, 5 önemli bakan koltuklarını korudu.
İngiltere'de kabine revizyonu! İngiltere'de kabine revizyonu! İngiltere'de kabine revizyonu!

Geçen yılı peş peşe gelen 3 istifayla kapatan May başbakanlığındaki hükümette, bugün değişikliğe gidildi.

5 KRİTİK BAKAN DEĞİŞTİRİLMEDİ

Başbakan May, Maliye Bakanı Philip Hammond, Dışişleri Bakanı Boris Johnson,İçişleri Bakanı Amber Rudd, Brexit BakanıDavid Davis ile Savunma Bakanı Gavin Williamson'ı görevlerinde tuttu.

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNE ADALET BAKANI GETİRİLDİ

Bakanlar Kuruluna yapılan ilk atamada, adı cinsel taciz iddialarına karıştığı için Aralık 2017'de istifa etmek zorunda kalan Damian Green'in yerine Başbakan Yardımcılığı görevine Adalet Bakanı David Lidington getirilirken, ondan boşalan koltuğa ise David Gauke atandı.

Theresa May, Brandon Lewis'i Devlet Bakanlığına atarken, Toplumlar ve Yerel Yönetimler Bakanı Sajid Javid'in görev alanına İskan Bakanlığını da ekledi. 

Değişiklikler kapsamında, ülkedeki hastanelerde ve ambulans servisinde son haftalarda yaşanan ve kriz boyutuna ulaşan aksaklılardan dolayı muhalefetin hedefinde bulunan Sağlık Bakanı Jeremy Hunt'ın görev alanına ise Sosyal Hizmet Bakanlığı da ilave edildi.

James Brokenshire'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek sabah saatlerinde istifa ettiği Kuzey İrlanda Bakanlığına da Karen Bradley getirildi.

Kabinedeki değişikliklere gece ve yarın da devam edeceği belirtilen May'in, Avrupa Birliği ile Brexit konusunda bir anlaşmaya varılamaması ihtimalini de göz önüne alarak, "Anlaşmasız Brexit" senaryosuna yönelik de bu adla bir bakanlık ihdas etmesi bekleniyor.

Savunma Bakanı Michael Fallon ile Başbakan Yardımcısı Green, geçen yılın sonuna doğru bir ay arayla istifalarını vermişti. Kabineyi sarsan bir olay da Uluslararası Kalkınma BakanıPriti Patel'in İsrailli yetkililerle yaptığı izinsiz görüşmelerin ortaya çıkmasının ardından istifa etmek zorunda kalmasıyla yaşanmıştı.

Theresa May, nisan ayında erken seçim kararı almış, 2017'nin Haziran ayında yapılan seçimde tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamamıştı. May, Kuzey İrlanda'nın aşırı sağcı partisi Demokratik Birlik Partisinin dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurmuştu. 

Önceki yıl yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı alan İngiltere, Brexit sürecini 29 Mart'ta resmen başlatmıştı. İngiltere ile AB arasında geçen yıl haziran ayından beri yürütülen Brexit müzakerelerinde aralık ayında temel konularda bir anlaşmaya varılmış, tarafların Brexit sonrası ilişkilerini ele alacakları ikinci aşamaya bu yıl geçilmesi kararlaştırılmıştı.

İngiltere ile AB arasında her konuda anlaşmaya varılması halinde 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak ülke, 2 yıl sürmesi öngörülen bir geçiş sürecine girecek. Herhangi bir anlaşmaya varılamaması halinde ise İngiltere aynı tarihten itibaren AB'den otomatik olarak ayrılmış kabul edilecek.

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