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G.Saraylı yıldıza sürpriz teklif! 18 milyon Euro

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G.Saraylı yıldıza sürpriz teklif! 18 milyon Euro
Stoke City'nin sezon başında da istediği Badou Ndiaye için Galatasaray'ın kapısını çalacağı iddia edildi.
G.Saraylı yıldıza sürpriz teklif! 18 milyon Euro G.Saraylı yıldıza sürpriz teklif! 18 milyon Euro G.Saraylı yıldıza sürpriz teklif! 18 milyon Euro

Badou Ndiaye için flaş transfer gelişmesi! Galatasaray'ın Senegalli orta saha oyuncusuna İngiltere'den talip çıktı.

Sezon başında Stoke City ve Newcastle United'ın ilgisine karşın Galatasaray'a transferini gerçekleştiren Badou Ndiaye için Premier Lig ekibi tekrar harekete geçti.

İLK HEDEF NDIAYE

BBC'de yer alan habere göre; Stoke City, kesin olarak orta saha oyuncusu transfer etme kararı aldı ve ilk hedefini Badou Ndiaye olarak belirledi.

1990 doğumlu Ndiaye'nin Galatasaray ile yaptığı sözleşmede önümüzdeki sezon sonu için geçerli 18 milyon Euro karşılığı çıkış opsiyonu bulunuyor.

Badou Ndiaye, Galatasaray ile bu sezon 16 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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