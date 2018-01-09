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Kamyonlara görev emri geldi!

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15 Temmuz gecesi kamyonların tankları durdurmak için yollara ve kışla önlerine çekilmesinin ardından önemli bir kamu görevi yapan kamyon ve otobüslere seferberlik emri getiriliyor.
Kamyonlara görev emri geldi!
Kamyonlara görev emri geldi! Kamyonlara görev emri geldi! Kamyonlara görev emri geldi!

Devlet, kamyon ve otobüsleri, darbe girişimi gibi millî güvenliği ilgilendiren konularda ‘kamu hizmeti’ için çağırabilecek.

Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle beraber devlet artık, kamyon ve otobüsleri, darbe girişimi gibi milli güvenliği ilgilendiren konularda ‘kamu hizmeti’ için çağırabilecek.

KAMYONLARA VE OTOBÜSLERE KAMU HİZMETİ İÇİN GÖREV EMRİ VERİLDİ

FETÖ'nün hain darbe girişimine kalkıştığı 15 Temmuz’da gönüllü olarak tankların önünü keserek önemli bir kamu görevi yapan kamyon ve otobüslere önemli bir yükümlülük getirildi.

Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle özellikle milli güvenliği ve kamu düzenini ilgilendiren konularda bu tip araçlar ‘kamu hizmeti’ için çağrılabilecek. Ulaştırma Bakanlığı, güzergah belirlemek suretiyle yetki belgesi olan araç sahipleriyle ‘kamu hizmeti yükümlülüğü sözleşmesi’ yapabilecek.

NATO TATBİKATLARINDA DA AYNI UYGULAMA YAPILABİLECEK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Eski yönetmelikte göç, afet ve acil durumlar ile toplumsal ihtiyaçların karşılanması gibi hallerde uygulanan konulara yenileri eklendi. Yeni uygulamada ‘millî güvenliği ve kamu düzenini ilgilendiren hususlar’ vurgusu yapılırken NATO harekâtları ve tatbikatlarında da aynı uygulama yapılabilecek.

Söz konusu değişiklik, uzun bir süredir ilgili STK’ların görüşünde olan taslak yönetmelikte de yer almamıştı.

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