Cenk Tosun'un bidonunda bakın ne varmış!

Beşiktaş'tan rekorlar kırarak ayrılan Cenk Tosun'un İngiltere'ye gidiş görüntüleri sosyal medyada olay olmuştu. Havalimanında yanındaki eşyaları ile görüntülenen milli futbolcunun, eşinin elindeki bir bidonda turşu olduğu iddia edilmişti, ancak bidonda zeytin olduğu ortaya çıktı.

Eşi Ece Tosun ile, Atatürk Havalimanı'nda görüntülenen yıldız futbolcunun yanında 6 valiz ve bir de işte tüm dikkatleri üzerine çeken bir bidon vardı. Tosun çiftinin yanlarından bir an bile ayırmadıkları sarı kapaklı bidonun içinde ne olduğu ise çok konuşuldu. Herkes önce içinde turşu olduğunu düşündü.

TURŞU DEĞİL ZEYTİNMİŞ

Sosyal medya da paylaşım rekoru kıran bidonun içinde ne olduğu ise çok geçmeden ortaya çıktı. Tosun çifti, İngiltere'ye yanlarında bir bidon siyah zeytin ile gitti.

Cenk Tosun'un Türk yemeklerine olan düşkünlüğü daha önce de Türk Hava Yollarının anneler günü reklamına yansımıştı. Uçakla seyahat eden milli yıldızlara, anneleri en sevdikleri yemekleri hazırlayarak sürpriz yapmıştı.