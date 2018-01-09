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ABD'de okyanus dondu!

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ABD'de okyanus dondu!
ABD'de 80 yılda üçüncü kez Atlantik kıyılarının donduğu görüldü.
ABD'de okyanus dondu! ABD'de okyanus dondu! ABD'de okyanus dondu!

ABD'nin Massachusetts eyaletinde Atlantik okyanusu kıyıları dondu. Son yılların en soğuk kışını yaşayan ABD'de çekilen fotoğraflar havanın etkilerini gösteriyor. 
Atlantik okyanusunun son 80 yılda üçüncü kez donduğu belirtiliyor. 

"Soğuk hava bombası" olarak bilinen "Bombogenesis", ABD'nin özellikle kuzeydoğusu karla kaplandı. ABD’nin New York kenti, Pensilvanya ve New Jersey eyaletlerinde fırtınanın merkezi basıncı, 24 saat içerisinde 53 milibar düştü.

22 KİŞİ ÖLDÜ

Yetkililer, Richmond ve Virginia başta olmak üzere doğu kıyısında aşırı soğuklar nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. ABD Ulusal Hava Servisi, tarafından "Dondurucu hava kütlesi ve rüzgarlar bu hafta sonu ABD’nin doğusu üzerinde etkisini sürdürecek" açıklaması yapıldı.

ELEKTRİK SIKINTISI DA YAŞANIYOR

Minneapolis’de de hava sıcaklığı -25 dereceye ulaşırken, tüm eyaletler soğuklarla başa çıkmaya çalışıyor.

Beklenmedik şekilde Teksas’ta kar yağışına neden olan fırtına, etkili olduğu bölgelerde elektrik kesintileri ve kazalara da yol açtı. Virginia ve Kuzey Carolina eyaletlerinde 40 bin kişiye elektrik verilemediği belirtildi.

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