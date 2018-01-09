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İntihar etmek isterken babasını vurdu!

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İntihar etmek isterken babasını vurdu!
Kocaeli'de oğlunun intihar girişimini engellemeye çalışan Hasan K. karnından vuruldu. İntihar girişiminde bulunan Ramazan K. da göğsünden vurularak ağır yaralandı.
İntihar etmek isterken babasını vurdu! İntihar etmek isterken babasını vurdu! İntihar etmek isterken babasını vurdu!

Kocaeli'de muhtar 57 yaşındaki Hasan K., oğlu 26 yaşındaki Ramazan K.'nın köydeki evinde intihar girişiminde bulunduğunu fark etti. Oğlunu intihardan vazgeçirmek isteyen Hasan K. bir süre ikna etmek için konuştu ancak oğlu elindeki silahı bırakmadı. Ramazan K.'nın dalgınlığından yararlanan Hasan K., oğlunun elinden silahı almaya çalıştı. Baba oğul arasında yaşanan boğuşma esnasında silah 2 kez ateş aldı. Bir kurşun baba Hasan K.'nın karnına, diğeri ise oğlu Ramazan K.'nın göğsüne isabet etti. Olay yerine çağrılan ambulansla yaralı baba ve oğul Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
 

OĞLUNUN DURUMU AĞIR

Hasan K.'nın hafif yaralandığı ancak oğlu Ramazan K.'nın hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Ramazan K. ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

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