Çarpıcı analiz: Türkiye sınırına gelecekler!

Geniş ve yoğun sivil nüfusu ile bilinen İdlib'e Beşşar Esed rejimi tarafından düzenlenen askeri harekâtlar uluslararası basının gündeminde.

Associated Press haber ajansı, Suriye ordusunun ülkenin kuzeyinde muhaliflere ait son bölgelere yönelik askeri harekâtlarının 'dondurucu hava koşullarında' binlerce Suriyelinin Türkiye sınırına kaçmaya başlamasına neden olacağını yazdı.

Associated Press haber ajansı, "İdlib harekatı önemli riskler taşıyor. Türkiye sınırında yer alan vilayet tahmini olarak 2 milyon sivil nüfusuna sahip. Bunlar içinde başka yerden kaçan binlerce insan da var. Suriye hükümeti tarafından yapılacak topyekûn bir operasyon büyük kapsamlı yıkıma ve göçe neden olabilir" ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE ASKERİ GÖZLEMCİLER KONUMLANDIRDI'

AP, Türkiye'nin Rusya ve İran ile yaptığı anlaşma uyarınca vilayete askeri gözlemciler konumlandırdığını da hatırlattı.

Esed rejiminin İdlib'e yönelik bir süredir devam eden askeri operasyonlarının kapsamının ne olacağı ise henüz bilinmiyor. İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği harekatlara Rus savaş uçaklarınca destek verildiği iddia ediliyor.