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Bakan açıkladı! Halı sahalarda yeni dönem

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Bakan açıkladı! Halı sahalarda yeni dönem
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, futbol sahalarındaki sıkıntıların üzerine gideceklerini ve yeni düzenlemeleri hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini belirtti.
Bakan açıkladı! Halı sahalarda yeni dönem Bakan açıkladı! Halı sahalarda yeni dönem Bakan açıkladı! Halı sahalarda yeni dönem

Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış’ta Haber7.com’un da aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı ve önemli bilgiler paylaştı.

"AMATÖR KULÜPLERE DESTEĞİMİZİ ARTIRDIK"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin uyuşturucuyla mücadelede Bakanlığın nerede yer aldığı sorusuna Bak, "Bizim en hassas olduğumuz konu gençler ve onların eğer içine düştükleri kötü durumlardır. Bizler bakanlık olarak uyuşturucuyla mücadele yöntemi olarak tabii ki önce buna bulaşmaması için gençlere farklı ilgi alanları belirliyoruz. Misal sokaklarda basket potaları, okullara spor salonları, mahallelere kadar yüzme havuzları, futbol sahaları gibi gençleri internet kafelerden ve sokaklardan uzak tutuyoruz. Misal şimdi Zeytinburnu’nda daha önce madde bağımlısı olan gençlerin kurduğu bir futbol takımı var. Kendileriyle gurur duyuyorlar. Misal bizde bu yönde amatör kulüplere olan desteğimizi arttırdık. Sporla uğraşan gencin kötü yollara bulaşma imkanı neredeyse sıfır." şeklinde cevap verdi.

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