Bahçeli'nin teklifi sonrası ilk açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli dün düzenlediği basın toplantısında 2019 yılı seçimlerinde MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini açıklamış ve Erdoğan'ı destekleyeceklerini bildirmişti. Bahçeli'nin bu açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında konuştu.



Erdoğan, 2019 seçimlerini işaret ederek, "Anlıyorum ki bu kongrelerle birlikte 2019'a mart ve kasıma çok farklı gireceğiz. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hazırlıklarını büyük ölçüde hazırlamak mecburiyetindeyiz. Bunları da özellikle MHP ile el ele vererek dayanışma içinde temenni ederim ki ana muhalefet de buna katılır, bu süreci hızlandırmamız gerekiyor. Asıl olan yeni yönetim mimarimizin omurgasının nasıl oluşturulacağıdır. Hazırlıkları süratle bir araya getirerek önümüzdeki bir asrı kucaklayacak yönetim modeli oluşturmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;



BAHÇELİ'NİN YERLİ VE MİLLİ DURUŞUNA VURGU

"Seçimler arefesinde sayın Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım. Bu yerli ve milli duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek, ayrıştırmak isteyenler hedeflerine ulaşamayacaktır. Çünkü bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız, yaşamaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Birileri diyor ki ‘acaba şu ne der, bu ne der’ Kusura bakmasınlar. “Biz ne deriz” aslolan budur. Onun için de bizler sayın Bahçeli ile bir araya geliriz. Ülkemizin sorunlarını dertlerini konuşuruz, uyum yasalarını vesairesini çalışmasını da yapar. Geleceğe beraber inşallah yürürüz. Çünkü birlikte yapmamız gereken çok şeyler var. Milletimizin bize verdikleri sorumluluk var.



2019 SEÇİMİ MİLLİ OLANLAR VE İPİ BAŞKALARININ ELİNDE OLANLAR ARASINDA



Kendisine şimdiden beyan ettiği destek kararı için şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 2019 seçiminin yerli ve milli olanlar ile ipi başka mahfillerin elinde olanlarla geçeceği açıktır. Tüm aktörler bu çerçevede pozisyon almaktadır. Sizlerden 2018 yılını çok iyi değerlendirmenizi istiyorum. "