İran'da gözaltına alınanların sayısı açıklandı!

Amerikan AP haber ajansının İranlı bir milletvekiliden aldığı bilgiye göre, İran'daki protestogösterilerinden yaklaşık 3 bin 700 kişi gözaltına alındı.

28 Aralık’ta İran’ın en büyük ikinci kenti Meşhed’de başlayan gösteriler, pek çok kent ve kasabaya yayıldı. Bu gösteriler, 2009’daki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki protestoların ardından en kuvvetli tepki oldu.

Gıda fiyatlarındaki artışla başlayan şikâyetler, ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ülkenin ruhani lideri Ayetullah Hamaney’in hedef alınmasına kadar uzandı.

Pek çok kentte karşılık olarak rejim yanlısı büyük gösteriler de düzenlendi.

10 günü aşkın süren protestolarda en az 21 kişi öldürüldü, yüzlerce kişi de gözaltına alındı.

Son günlerde gösterilere katılımların azalmasıyla birlikte, İranlı yetkililer “Fitne bitti, dış güçler yenildi” mesajlarını artırdı.