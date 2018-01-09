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Büyük operasyon! Çok sayıda asker gözaltında

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Diyarbakır merkezli 22 il ile KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 50'si muvazzaf 56 asker gözaltına alındı.
Büyük operasyon! Çok sayıda asker gözaltında
Büyük operasyon! Çok sayıda asker gözaltında Büyük operasyon! Çok sayıda asker gözaltında Büyük operasyon! Çok sayıda asker gözaltında

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen  soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve  örgütün "mahrem yapılanması"nda faaliyet gerçekleştirdikleri, ifade beyanları,  dijital ve ByLock içeriklerinin incelenmesi sonucu belirlenen 56 kişi hakkında  yakalama kararı çıkarıldı.

 Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Diyarbakır merkezli 22 il ve  KKTC'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, muvazzaf 43 astsubay ve 7 uzman çavuş  ile aktif görevde bulunmayan bir üsteğmen, 4 astsubay ve bir uzman çavuş  gözaltına alındı.   Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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