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Uğur Çiftçi G.Saray'a transfer olacak mı? Açıkladı

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Uğur Çiftçi G.Saray'a transfer olacak mı? Açıkladı
Gençlerbirliği'nin sol bek oyuncusu Uğur Çiftçi, başkent temsilcisinin Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı kampta, açıklamalarda bulundu.
Uğur Çiftçi G.Saray'a transfer olacak mı? Açıkladı Uğur Çiftçi G.Saray'a transfer olacak mı? Açıkladı Uğur Çiftçi G.Saray'a transfer olacak mı? Açıkladı

Gençlerbirliği'ndeki 15'inci yılını geçirdiğini anlatan 25 yaşındaki sol bek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben artık buranın evladıyım. Gençlerbirliği benim ailem. Gözümü burada açtım. Her futbolcunun hedefi olmalı. Benim de hedeflerim var. İlk hedefim Gençlerbirliği A Takımı'na çıkmaktı, çok şükür başardım. Sonraki hedefim kalıcı olmak ve kaptanlıktı. Bunları da yaptım. A Milli Takım'a gitmek istiyordum. Ona da ulaştım. Tüm istediklerimi gerçekleştirdim ama daha fazlasını istiyorum. Hedeflerim yüksek. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeyi her futbolcu ister. Belki Gençlerbirliği ile belki başka takımla oynayacağım."

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddialarının sorulması üzerine Uğur, "Bu konuları konuşmanın zamanı değil. Gençlerbirliği şu anda 14 puanda. Ben bu takımın oyuncusuyum. Kafamızı, her şeyimizi Gençlerbirliği'nin başarısına verirsek daha mantıklı olur. Geri kalan kısmet ama önceliğim Gençlerbirliği. Bize henüz gelen bir şey yok. Tek düşüncemiz Gençlerbirliği'nin başarısı ve üst sıralara nasıl çıkacağımız." diye konuştu.

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