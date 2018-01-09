Kredi kartları internetten alışverişe kapatılıyor. Yapılan düzenleme ile birlikte 31 Aralık sonrasında kredi kartını internetten alışverişe açtırmayanların kartları bu işleme kapatılacak.

Kredi kartlarının internet alışverişine kapanması geçtiğimiz yaz aylarında gündeme gelmişti. BDDK tarafından alınan karar neticesinde kredi kartları internet alışverişine 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren kapalı olarak alınacak ve mevcutlar da kapalı olacak. Kredi kartları ile internetten alışveriş yapmak isteyenler bu işlem için bağlı bulunduğu bankaya, kartını internet alışverişine açtırma talimatı verecekler. Peki, kredi kartları internet alışverişine neden kapatılıyor? Kredi kartları internetten alışverişe nasıl açtırılacak?

KARTLARIN İNTERNET ALIŞVERİŞİNE KAPATILMA SÜRESİ UZATILDI!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinden onay alma süresinin bankalar ve vatandaşlardan gelen talepler ile yıl sonunda gerek yoğunlaşan harcamalarda gerekse banka sistemlerinin entegrasyonunda aksama olmaması için 31 Ocak 2018'de sona ereceğini söyledi. İşte, BDDK başkanı Akben'in açıklamasının satır başları;

"Bildiğiniz gibi onay süresi 17 Ağustos'ta bitecekti ancak gelen talepler doğrultusunda bu süreyi 31 Aralık'a ertelemiştik. Biz süreyi ne kadar da uzatsak müşteriler bankaların çeşitli kanallardan gönderdikleri onay mesajlarına bilinçli cevap vermiyor. Çünkü vatandaşın cebinde birden fazla kart olabiliyor. Bu kartlardan bazıları internete açık bazıları değil.

Aslında vatandaş istediği zaman bankasını arayarak anında kartını internetten kullanıma açabilir. Bu zor değil. Gayemiz, kart hamillerinin korunması, e-ticaretin engellenmesi değil.

Banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinden onay alma süresini bankalar ve vatandaşlardan gelen talepler ile yıl sonunda gerek yoğunlaşan harcamalar gerekse banka sistemlerinin entegrasyonunda aksama olmaması için 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz."

KARTLAR İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE NASIL AÇTIRILACAK?

Mevcut kredi ve banka kartları ile yeni alınan kartlar internetten alışverişe kapalı olacak. Belirlenen günün sonrasında internetten alışveriş yapmak isteyen müşterilerin kartlarını e-ticaret işlemlerinde kullanmaya devam edebilmesi için ilgili kart bankası ile iletişime geçmesi gerekiyor.

Kredi ve banka kartlarını online işlemlere açtırmak için 3 yöntem var. Bu işlem için kullanıcılar ilgili bankanın;

-Mobil veya internet şubesinden elektronik ticaret işlemini onaylayarak,

-Şubeye bizzat giderek ya da,

-Telefon bankacılığıyla işlemlerini halledebiliyorlar.

[kredi kartı online alışveriş]

TÜM BANKA VE KREDİ KARTLARINA YASAK

Yeni alınan karar ile bireysel müşterilere verilmiş bütün kredi ve banka kartları bu yasak kapsamına giriyor. Belirtilen geçiş süresi sonunda düzenlenecek olan bireysel banka kartı ve kredi kartları kart sahiplerine, e-ticaret işlemlerine kapalı olarak gönderilecek. Mevcut kartlar da eğer onay verilmediyse, internet işlemlerine kapatılacak.

ONLİNE İŞLEMLERİN TÜMÜNE KAPATILIYOR

Bireysel banka kartı ve kredi kartları, yurtiçi ve yurtdışı sitelerden yapılan tüm elektronik ticaret işlemlerine kapatılacak. E-ticaret alışverişleri, mobil uygulama ödemeleri, online film ve müzik gibi abonelik sistemine sahip olan işlemlerde kartlar kullanılmayacak. Ancak kart sahibi talep ettiği vakit kredi ve banka kartları bu işlemde kullanılabilecek.

OTOMATİK ÖDEME TALİMATLARI NE OLACAK?

Kredi kartlarından otomatik ödeme talimatı veren kart sahipleri bu işlemlerinin geçerli olup olamayacağını merak ediyorlar. Kredi kartından farklı alanlarda; sigorta, BES, eğitim, aidat, gibi hizmet alımları devam edecek. Yani kartları online işlemlere açtırmasanız dahi bu talimatlar etkilenmeyecek.

YASAĞIN NEDENİ DOLANDIRICILIK

BDDK geçtiğimiz yaz aylarında alınan bu kararın gerekçesi olarak yaşanan dolandırıcılık olaylarını gösteriyor. Kartlarını internet alışverişinde kullanmayan ancak dolandırıcıların hedefi olan ve zarara uğratılan vatandaşların sayısında yaşanan artış nedeniyle bu kararın alındığı belirtilmişti. Online işlemlerden yahut ekstre bilgilerinden habersiz olan kullanıcıların kart bilgileri kolaylıkla elde edilip dolandırıcılık yapılıyordu. Özellikle yaşlı kimselerin emekli maaşlarını aldıkları banka kartları bilgilerinin çalınması ile yapılan dolandırıcılık son yıllarda büyük artış göstermişti.