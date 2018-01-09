Erdoğan grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada ise, "Bahçeli'yi davet ettim, yanıt bekliyorum" dedi.
09 Ocak 2018 Salı22 R.Ahir 1439
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Ankara'da sıcak dakikalar! Erdoğan'dan davet
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