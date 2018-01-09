09 Ocak 2018 Salı22 R.Ahir 1439
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Ankara'da sıcak dakikalar! Erdoğan'dan davet

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Ankara'da sıcak dakikalar! Erdoğan'dan davet
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bahçeli'yi davet ettim, yanıt bekliyorum. Hayırlı olan işte erken davranmak lazım" dedi.
Ankara'da sıcak dakikalar! Erdoğan'dan davet Ankara'da sıcak dakikalar! Erdoğan'dan davet Ankara'da sıcak dakikalar! Erdoğan'dan davet

Erdoğan grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada ise, "Bahçeli'yi davet ettim, yanıt bekliyorum" dedi.

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