Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, top kapma ve pas çalışması ile devam etti. İdman, hücum organizasyonları ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Ağrıları olan Eljif Elmas ve Luis Neto, sakatlıkları süren Nabil Dirar, İsmail Köybaşı, Vincent Janssen ile Mehmet Ekici'ye özel bir antrenman programı uygulandı.
Antrenman sırasında adalesinde sertleşme olan Josef de Souza ve Jose Fernandao, tedbir amaçlı idmanı yarıda bıraktı.
Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
09 Ocak 2018 Salı22 R.Ahir 1439
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Fenerbahçe'ye 2 şok birden!
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı.
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