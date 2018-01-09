Manisa'da Türkülerle Kerkük Gecesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu’nun icra edeceği gecede, Esat Kabaklı da konuk sanatçı olark sahneye çıkacak.

Şehzadeler Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Manisa Şubesi'nin organize ettiği gece, 13 Ocak Cumartesi günü Saat 20.00’de Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleşecek.

Türkülerle Kerkük Gecesi TRT AVAZ’dan canlı yayınlanacak.

PROTOKOL İMZALANDI

Türkülerle Kerkük Gecesi için Şehzadeler Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Manisa Şubesi bir protokole imza attı.

13 Ocak gecesi düzenlenecek olan programın Manisa için güzel bir program olacağını ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdür İbrahim Sudak, “13 Ocak Cumartesi günü, Kerkük Türkülerini hem sanatçımız Esat Kabaklı’dan hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosundan hep birlikte dinleme imkanı bulacağız. Böylesine güzel bir gecenin tertip edilmesine öncülük eden başta Manisa Milletvekilimiz ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şube Başkanı Selçuk Özdağ olmak üzere, değerli, Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’e bu kültür ziyafetinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Kerkük kentinin Türkler için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de şunları kaydetti: “Manisalılara güzel bir gece yaşatmak için güzel bir iş birliğine imza atıyoruz. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, Şehzadeler Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile Türkülerle Kerkük Gecesi programını şehrimizde düzenlemek için bir protokol imzaladık. Kerkük bizim için son derece önemlidir. Kerkük üzerinde birçok çirkin oyunların oynanmaya çalışıldığını da yakından takip ediyoruz. 80 Milyon olarak bizim yüreğimiz Kerkük’te atıyor. Bu noktada da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ve Şehzadeler Belediyesi olarak biz 13 Ocakta bir Kerkük Gecesi düzenliyoruz. Burada Türk Milletinin yakından tanıdığı ve sevdiği sanatçı olan Esat Kabaklı da sahne alacak. Çok güze bir program olacağına inanıyorum. Tüm Manisalı hemşerilerimizi 13 Ocak Cumartesi gecesi düzenleyeceğimiz Türkülerle Kerkük Gecesine davet ediyorum.”

ÖZDAĞ: KERKÜK'E SELAM GÖNDERECEĞİZ

Gecede Kerkük’e Manisa’nın selamını yollayacaklarını ifade eden AK Parti Manisa Milletvekili ve TDED Manisa Şubesi Başkanı Selçuk Özdağ ise "Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği olarak kurulduğumuz günden bu yana, kültürümüze, dilimize, edebiyatımıza ve sanatımıza sosyal faaliyetlerle katma değer sağlamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda bugüne kadar çok önemli etkinliklere imza attık. Bundan hemen önce Bahtiyar Vahabzade ve Abdürrahim Karakoç gecesi yapmıştık. O programımızı da aynı şekilde Şehzadeler Belediyemiz, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ve TDED olarak ortaklaşa yapmıştık. Şimdi de Kerkük ile ilgili Kerkük şiirleri hoyratları ve Türküleri Manisalılar ile buluşturacağız. Bu gecemize de ünlü sanatçımız El Aziz’li Esat Kabaklı Bey katılacak ve en güzel Kerkük Türkülerini seslendirecek. Kültür Merkezinde yapılacak gecemizde salonda Türk Milletlerine ait bayraklar olacak. Bizlerde misafirlerimizi Kerkük Bayrakları ile karşılayacağız. Bu güzel etkinliğimizin yapılmasına Şehzadeler Belediyemiz çok büyük katkılar sağlıyor. Bir yandan şehrin sorunları ile ilgilenen bir Belediye Başkanı, diğer yandan da Kültüre çok önem veren bir Belediye Başkanı kendisi. Şehzadeler’de insanları mutlu etmeye çalışırken sadece madde cephesinde mana cephesine de bakan bir Belediye Başkanımız var. Bilindiği gibi son dönemlerde Kerkük üzerinde bir takım oyunlar oynanıyor. Bu nedenle Kerkük’ ü tekrardan gündeme getirmek, Kerkük üzerinde oynanan oyunlara bir kez daha dikkat çekmek adına Manisa bir öncülük yapıyor. Bu konuya öncülük yapan Şehzadeler Belediyemize, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, çok teşekkür ediyorum. 13 Ocak Cumartesi akşam saat 20.00’de Kültür Merkezi Lale Salonunda inşallah sanatçı Esat Kabaklı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosunun değerli sanatçılarıyla bir arada olacağız. Orada Kerkük Türkülerini hep bir ağızdan söyleyerek Kerkük’e selamlarımızı göndereceğiz. Tüm Manisalı vatandaşlarımızı 13 Ocak’ ta Kültür Merkezine bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehzadeler Belediyesinde düzenlenen protokol imza törenine AK Parti Manisa Milletvekili ve TDED Manisa Şube Başkanı Selçuk Özdağ, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç ve Gençlik Kolları Başkanı Taha Okan Taniş katıldı.