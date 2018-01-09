Trump, ABD marşını okurken zorlandı tepki yağdı!

Siyahlara yönelik ırkçılığı protesto için ABD ulusal marşı sırasında ayağa kalkmayan Amerikan futbolu oyuncularını daha önce saygısızlıkla eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, marşın sözlerini bilmemekle suçlandı.

Trump dün Georgia eyaletinin Atlanta kentinde Alabama Crimson Tide ve Georgia Bulldogs adlı Amerikan futbolu kolej takımlarının karşılaşmasının yapıldığı stadyuma gitti.

Ardından karşılaşma öncesi sıra ABD ulusal marşını okumaya geldi. Ancak sosyal medya kullanıcıları Trump'ın marşın sözlerini söylemekte zorlandığını fark etti.

Kullancılar daha önce siyahlara yönelik ırkçılığı marş sırasında ayağa kalkmayarak ya da diz çökerek protesto ettikleri için oyuncuları sert sözlerle eleştirmiş, hatta kariyerlerini sonlandırmakla tehdit etmişti.

Trump'ı marşın sözlerini bilmemekle suçlayan birçok kullancıları bu noktayı vurgulayarak Trump'ı 'iki yüzlülükle' suçladı.

'BU İKİ YÜZLÜLÜĞÜN İĞRENÇ BİR GÖRÜNÜMÜ'

​Bir kullanıcı "Amerika, Başkan'ınız ulusal marşımızın sözlerini bilmiyor. Bu iki yüzlülüğün iğrenç bir görünümü. Ayrıca size onun yüzde 37 halk desteği oranına sahip olduğunu hatırlatırım. Tüm zamanların en düşük popülariteye sahip Başkan'ı" yorumunu yaptı.

'6 AY BOYUNCA FUTBOLCULARI FIÇALAMADAN ÖNCE BELKİ DE SÖZLERİ ÖĞRENMELİ'

​Bir diğer kullancı da "Fikir: 6 ay boyunca futbol oyuncularını ulusal marşa saygı göstermeleri yönünde fırçalamadan önce belki de sözleri öğrenmeli" diye yazdı.